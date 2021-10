Auto a km 0, il nuovo al prezzo dell’usato

Le vetture a km 0 rappresentano una classe specifica di auto che possiamo definire pari al nuovo, con qualche differenza. Si tratta di veicoli che sono già stati immatricolati dal concessionario/venditore, che spesso vengono lasciati in esposizione in showroom, e che sono già pronti per essere consegnati al cliente.

Il vantaggio principale è rappresentato dal prezzo di acquisto, che in genere è inferiore rispetto al listino dello stesso identico modello nuovo. Si tratta di macchine che non hanno mai percorso più di 100/150 chilometri. L’unica differenza tra km 0 e nuovo, per il compratore, è che, scegliendo la prima, deve portarsi a casa esattamente quel modello proposto dal venditore, senza possibilità di cambiare optional, colori e altri elementi vari.

Perché le auto a km 0 costano meno

In genere, come abbiamo anticipato, questa particolare categoria di auto costa meno rispetto al nuovo. Non è possibile calcolare a priori a quanto ammonta il risparmio effettivo garantito, ma possiamo dire che, mediamente, il prezzo di acquisto rispetto al nuovo è più basso del 20-25%. Oltretutto, se l’auto è ferma da molto in concessionaria, spesso il venditore concede ulteriori sconti (consigliamo di affidarsi a vetture che non sono parcheggiate in showroom da più di 6 mesi).

Cosa cambia tra auto nuova e auto a km 0

Chi compra un’auto a km 0 non ha la possibilità di scegliere allestimenti e optional, deve in qualche modo ‘accontentarsi’ del modello già presente in concessionaria. Acquistare una vettura nuova invece dà chiaramente l'opportunità al cliente di creare il proprio veicolo su misura, a seconda dei propri gusti ed esigenze. Attenzione anche alla garanzia (come funziona), che per i modelli a km 0 è di 12 mesi, mentre per le vetture nuove è di 2 anni.

A cosa fare attenzione prima di comprare un’auto a km 0

Verificate che la vettura sia ben tenuta, soprattutto se è sempre stata all’aperto, in esposizione. È bene controllare che gomme e carrozzeria siano in perfetto stato. Prima di comprare l’auto a km 0, verificate qual è la reale differenza di prezzo rispetto al modello nuovo. Non dimenticate infine che il passaggio di proprietà (procedura e costi) spetta al concessionario, il costo della pratica in genere è incluso nel totale, e non deve far venire meno la convenienza legata all'acquisto di auto a km 0.