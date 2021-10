Cosa si intende per auto familiare

Le auto familiari sono chiaramente quei modelli di vetture pensati e realizzati proprio per i viaggi e gli spostamenti in famiglia. Sono quindi comode e spaziose, adatte a coloro che vogliono muoversi senza problemi e rinunce con i propri figli e compagni.

Quali sono le caratteristiche principali delle auto familiari

Quando ci si accinge a comprare un’auto familiare, è bene conoscere con estrema precisione quali sono le caratteristiche che il modello dovrebbe avere, per viaggiare sicuri e tranquilli. La Direttiva europea 2001/116/CE assegna a questa tipologia di vetture il codice carrozzeria AC, e sono caratterizzate da:

profilo allungato;

vano bagagli più ampio di una semplice due volumi;

almeno 4 portiere (oltre al portellone del bagagliaio);

due o più finestrini su ogni fiancata;

almeno 5 posti a sedere omologati (alcune familiari possono arrivare fino a sette sedute).

La spaziosità è senza dubbio la caratteristica più importante di questa tipologia di auto, sia per quanto riguarda il comfort dei passeggeri, che per la capacità del bagagliaio. Altra peculiarità delle vetture familiari è il numero di porte, la comodità di un’auto a 4/5 porte infatti, soprattutto coi bimbi piccoli, è impareggiabile. L’accesso è più semplice e lo sono anche le operazioni di carico e scarico dal veicolo.

Cosa valutare prima di comprare un’auto familiare

I fattori da considerare prima dell’acquisto sono tanti, l’auto familiare infatti deve soddisfare bisogni e esigenze di spazio e comfort di ogni membro della famiglia. Quindi, prima di scegliere la macchina perfetta, valutate bene l’uso che avete intenzione di farne. Se in genere utilizzate la vostra macchina solo per spostamenti in città, per la spesa o commissioni simili, allora non è necessario comprarne una più grande del dovuto. In questo caso basta avere un vano di carico accessibile e spazioso, e un abitacolo confortevole e abbastanza ampio per tutti. Considerate inoltre:

l’eventuale presenza di scalini;

l’altezza del vano di carico, la profondità e la grandezza (alcuni bauli sono molto ampi, ma stretti a tal punto che un normale passeggino diventi praticamente impossibile da caricare).

Se invece avete intenzione anche di fare viaggi lunghi, le dimensioni del vano devono essere più ampie e confortevoli, soprattutto se avete dei bambini, in modo che possano viaggiare serenamente, senza alcuna costrizione data da ambienti troppo piccoli e stretti.

Altro punto da tenere in considerazione è quello legato alla tipologia di motorizzazione: se si desidera un’auto da usare principalmente in città, allora il motore può essere più modesto/meno potente. Se invece avete bisogno di una vettura familiare per lunghi spostamenti, dovrete optare per un motore che vanta una potenza superiore.

Auto familiari sportive e ‘stilose’

Le auto familiari presenti oggi sul mercato sono moltissime, ci sono anche modelli che permettono di non rinunciare allo stile, che offrono un ottimo compromesso tra stile e spazio. Vetture ergonomiche ma comunque alla moda, con un design al passo coi tempi. Ci sono anche modelli familiari adatti a chi ama la guida sportiva, che vantano un design moderno e un carattere aggressivo, ma offrono anche il giusto spazio per la famiglia, un abitacolo confortevole, essendo comunque in grado di far provare quel brivido che solo la spinta del motore sa regalare.

Auto familiare: le station wagon

Le station wagon sono una particolare categoria di vetture adatte per le famiglie. Sono modelli che presentano un ampio allungamento del bagagliaio, la cui parte posteriore è concepita proprio per poter caricare più oggetti, come le borse della spesa e i bagagli per partire per le vacanze con tutto il nucleo famigliare. Si tratta di modelli comodi, spaziosi, piacevoli da guidare e in grado di offrire spazi sufficienti per le esigenze di tutti.

Macchine familiari: i SUV

Oggi i SUV sono le auto più in voga, i modelli del momento, anche per le famiglie. Sono tante le caratteristiche a favore di questa tipologia di vetture, così diffuse, tra cui: