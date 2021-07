Auto distrutte dalla grandine: ci vuole la polizza che copre dagli eventi naturali

Il temporale che ha colpito alcune aree del milanese arrecando ingenti danni alle automobili parcheggiate ha messo in luce un problema molto spesso sottovalutato dagli automobilisti; le possibili conseguenze di una grandinata improvvisa. Vi spieghiamo come fare per evitare di dover pagare voi tutti i danni.

Un rischio che, secondo l’analisi realizzata da Facile.it su un campione di oltre 700.000 preventivi, sembra essere preso sottogamba dagli assicurati se si considera che, tra coloro che hanno aggiunto all’RC base una garanzia accessoria, solo il 3,5% ha optato per una polizza che copre dagli eventi naturali.

Polizza eventi naturali: come funziona

La polizza eventi naturali tutela il proprietario dell’automobile dai danni provocati al mezzo da eventi atmosferici quali, ad esempio, inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, frane, smottamenti e, naturalmente, grandine.

Sono compresi i danni causati al veicolo da cose trasportate dal vento e dalla caduta di alberi, ma solo se questi sono conseguenti agli eventi atmosferici coperti. Per quanto riguarda i danni legati all’acqua, invece, vengono normalmente esclusi quelli arrecati al motore a seguito di circolazione in zone allagate.

Alcune compagnie assicurative, in caso di eventi naturali, richiedono all’assicurato di fornire una prova dell’evento tramite, ad esempio, articoli usciti sui media (on e off line), una dichiarazione scritta da parte delle autorità locali o, ancora, la conferma da parte dell’osservatorio meteorologico più vicino; la classica “nuvoletta di Fantozzi”, quindi, potrebbe non essere coperta.

Attenzione, inoltre, perché in alcuni casi la polizza eventi naturali è acquistabile solo se aggiunta ad altre garanzie come, ad esempio, incendio e furto, cristalli o atti vandalici.

Prima di acquistare la polizza, infine, è bene verificare massimali e scoperto. Molte compagnie applicano un importo fisso o percentuale, che varia normalmente tra il 5% e 10%, non coperta dalla polizza; questo valore può in alcuni casi aumentare se si sceglie di riparare l’auto presso un’autofficina non convenzionata.