Cosa sono le auto a KM 0 e quando sceglierle

Non tutti sanno che cosa significa ‘auto a KM 0’, come funziona l’acquisto di questi veicoli e soprattutto quali sono i vantaggi e gli svantaggi legati a questo tipo di vetture. Eppure si possono fare buoni affari con questi mezzi, ma prima di procedere all’acquisto è chiaramente necessario fare delle considerazioni. Vediamo tutto quello che bisogna sapere a riguardo.

Che cosa sono le auto a KM 0

Le auto a KM 0 sono quelle vetture che vengono immatricolate prima dalla concessionaria, acquisite per rispettare gli accordi con il produttore e/o per rispettare determinate strategie di marketing della Casa madre. Si tratta di vetture che, nel frattempo, generalmente, vengono lasciate in esposizione in concessionaria.

Parliamo nello specifico quindi di veicoli pre-immatricolati, è vero, ma che possono essere paragonati al nuovo, perché di fatto non hanno percorso nessun chilometro. Per essere considerate a KM 0 infatti non possono aver percorso più di 100/150 km in tutto (altrimenti devono essere considerate come auto usate).

Quali sono i vantaggi delle auto a KM 0

Vediamo i motivi per cui una vettura a KM 0 può essere conveniente:

il prezzo , essendo sottoposta a pre-immatricolazione, può presentare un vantaggio di prezzo fino al 25% rispetto al listino dello stesso modello nuovo;

, essendo sottoposta a pre-immatricolazione, può presentare un vantaggio di prezzo fino al 25% rispetto al listino dello stesso modello nuovo; i tempi di consegna , l’auto a KM 0 è pronta subito, essendo già in concessionaria. Non bisogna attendere quindi i mesi di consegna previsti per un veicolo nuovo, ma solo quelli necessari a svolgere le normali pratiche;

, l’auto a KM 0 è pronta subito, essendo già in concessionaria. Non bisogna attendere quindi i mesi di consegna previsti per un veicolo nuovo, ma solo quelli necessari a svolgere le normali pratiche; i chilometri percorsi, in genere da 0 a 100/150. Si tratta di auto pari al nuovo, ad un prezzo molto più conveniente, molto spesso dei veri e propri affari.

Gli svantaggi di questa categoria di auto

Non solo punti di forza, ma anche svantaggi. Ci sono infatti alcune note dolenti da considerare se si vuole comprare un’auto a KM 0: