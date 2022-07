Lo sconto da non perdere: auto sempre pulita in ogni angolo

Amazon Prime Day: aspirapolvere per auto in offerta

La pulizia dell’abitacolo dell’auto ha bisogno di molta cura, sono infatti tantissimi gli angoli più nascosti e difficili da raggiungere in cui si accumulano sporcizia e polvere. Il dispositivo più utile per mantenere sempre pulita la macchina al suo interno è l’aspirapolvere portatile, che può essere portato ovunque, occupando pochissimo spazio.

In commercio è possibile trovarne moltissimi modelli differenti, ognuno dei quali va incontro a esigenze specifiche e soddisfa bisogni mirati. La cosa più importante è che sia abbastanza pratico e compatto, in grado di raggiungere ogni singola fessura ed eliminare la polvere da ogni angolo.

Non dimentichiamo che mantenere l’abitacolo sempre perfettamente pulito non è per niente facile, considerando che tutto quello che si attacca sotto le scarpe di conducente e passeggeri entra in macchina con loro. Quindi sassi, polvere, foglie, sporcizia in generale. C’è chi è disposto a pagare un professionista per farsi pulire regolarmente, una o due volte al mese, l’auto – internamente ed esternamente. C’è chi invece si concede questo servizio una o due volte all’anno, ma poi preferisce mantenere gli interni della sua macchina ben puliti e igienizzati autonomamente, con l’aiuto di un’aspirapolvere portatile. Si risparmiano tempo e denaro, senza alcun dubbio.

Pulire l’abitacolo dell’auto in vacanza

Anche quando sei in viaggio e stai raggiungendo la meta delle tue vacanze estive, e lo diciamo proprio in questo periodo – in cui tutti ormai siamo con la mente proiettata verso le ferie di agosto – è importante tenere l’auto pulita. Il viaggio in autostrada, i bambini e gli animali domestici, o ancora la sabbia dopo una giornata in spiaggia e il cibo consumato in macchina, sono tutti fattori che contribuiscono a sporcare ancora più rapidamente l’abitacolo. Per questo è fondamentale avere sempre con sé un buon aspirapolvere portatile, per poter ripulire sedili e tappetini durante il viaggio.

Non dimentichiamo poi che l’aspirapolvere classico ha bisogno di una normale presa di corrente. E quindi, se siamo lontani da casa o in viaggio, non è di certo semplice trovarla oppure avere con sé il necessario per usarla, come per esempio l’adattatore per la spina non compatibile, o una prolunga.

Non è facile mantenere gli interni dell’auto sempre puliti, su questo non abbiamo dubbi. Il nostro consiglio è dotarsi di un buon aspirapolvere per auto. Un modello compatto, che occupa poco spazio, e leggero, da poter usare senza far fatica. In questi Amazon Prime Day 2022 ti consigliamo un aspirapolvere per auto in offerta speciale, approfitta della promozione valida il 12 e 13 luglio.

Aspirapolvere per auto in offerta con Amazon Prime Day

Black&Decker PV1200AV-XJ aspirapolvere auto potente con bocchetta flessibile ed estendibile integrata, è quello che suggeriamo, dotato di doppio sistema di filtraggio e capacità 440 ml 12 V 11 W. Venduto con cavo di 5 metri che si collega alla presa accendisigari dell’auto, alimentazione 12 V, vanta un design ultra compatto con bocchetta aspirante pivotante fino a 200°.

L’aspiratore per auto in offerta su Amazon in questi giorni dispone dell’azione ciclonica, un doppio sistema di filtraggio nel contenitore, ha una capienza di 440 ml, è dotato di un contenitore trasparente e facilmente svuotabile, e di led di ricarica. Viene venduto completo di accessori quali la bocchetta a lancia estensibile e una spazzolina integrata, più un’altra spazzolina con setole morbide per una pulizia ottimale in ogni angolo più difficile. Il kit contiene anche il tubo flessibile e un pratico sacchetto per riporre l’aspirapolvere.