L’aspirapolvere per pulire ogni angolo del sedile è in offerta su amazon

La pulizia interna dell’auto spesso richiede molto cura e sono diversi i piccoli angoli dove si annida lo sporco tra i sedili e nelle fessure più nascoste.

Nel cercare qualcosa che ci permettesse di pulire, in maniera approfondita, l’interno della nostra automobile abbiamo deciso di acquistare un comodissimo aspirapolvere portatile che ci è risultato molta comodo per diversi motivi. In commercio ne esistono diversi: la nostra scelta finale è stata dettata dal prezzo scontato sotto i 40 euro e dalle buone recensioni.

DOFLY Aspirapolvere Portatile

Questo aspirapolvere è dotato di una batteria interna ricaricabile (2500 mAh) e di conseguenza si può usare anche se non è collegata a una presa di alimentazione eliminando quindi il fastidio causato dai cavi. Il motore di 120W fornisce una potenza di aspirazione fino a 8500PA.

È molto semplice svuotare il contenitore della polvere e i filtri si possono lavare per poi poterli nuovamente riutilizzare.

La potenza dell’aspirapolvere ci ha permesso di pulire a fondo anche i posti più nascosti dell’auto e i peli del nostro cane, questo anche grazie ai diversi accessori presenti nella confezione che possono essere utilizzati a seconda delle proprie esigenze. Inoltre l’aspirapolvere ha una luce LED per pulire facilmente nei punti bui.

In dotazione anche un tubo flessibile che può facilmente raggiungere tutte le aree e gli angoli non accessibili.