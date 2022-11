Arriva il gelo: mai più senza questo prodotto in auto

Fonte: 123RF I migliori prodotti per auto: spray antighiaccio per l'inverno

Nonostante il freddo quest’anno abbia tardato ad arrivare e in moltissime regioni d’Italia, soprattutto al sud, ancora oggi 21 novembre le temperature sono elevate rispetto a quelle che sono le medie stagionali, in queste mattine – al nord – il freddo si è fatto sentire parecchio. Alle prime luci dell’alba infatti iniziamo a trovare i vetri dell’auto ghiacciati.

Per il momento la situazione non è ancora critica come in pieno inverno, ma presto ci ritroveremo a dover raschiare il ghiaccio dal parabrezza della macchina, operazione che può richiedere tempo e che può diventare una bella seccatura, specialmente prima di andare al lavoro; la mattina presto il freddo è intenso e i minuti sono contati, e si rischia di arrivare in ritardo in ufficio, oltre che con le mani congelate. Chiaramente non ci si può mettere alla guida senza aver sciolto il ghiaccio, soprattutto dal parabrezza, per una questione di sicurezza: la visibilità sarebbe praticamente pari a zero e i tergicristalli non bastano per sgelare il vetro. Guidare senza vedere la strada e gli altri utenti è pericolosissimo e ci espone a un elevato rischio di incidenti. Ci sono però delle soluzioni.

La soluzione per rimuovere il ghiaccio dai vetri dell’auto

Quando fa molto freddo e la temperatura di notte scende di parecchi gradi, la mattina usciamo di casa e ritroviamo l’auto con il parabrezza, il lunotto e tutti i vetri ghiacciati, soprattutto se la lasciamo parcheggiata all’aperto, non avendo a disposizione un garage o un posto coperto.

Una vera seccatura, perché prima di partire per andare al lavoro dobbiamo trovare il modo di sgelare i vetri, per poter viaggiare in sicurezza. E allora accendiamo il motore e l’aria calda, usiamo il raschietto per eliminare il ghiaccio. L’operazione di disgelo però in questi casi è lunga e poco piacevole, viste le temperature rigide. Qual è la soluzione più rapida per rimuovere il ghiaccio che si forma di notte sulle nostre automobili? Lo spray per scongelare il parabrezza. Un prodotto particolare e apposito, che funziona grazie all’alcool isopropilico e al glicole etilenico, che insieme formano una miscela in grado di sciogliere in pochissimi secondi tutto lo strato di ghiaccio dai vetri, e non solo.

Lo spray rimuove rapidamente la patina bianca gelata, è l’unico prodotto che agisce in pochissimo tempo e che consente all’automobilista di recuperare la perfetta visuale sulla strada, per viaggiare in sicurezza e senza rischiare incidenti.

Quali sono i vantaggi dello spray antighiaccio

Innanzitutto è bene sapere che per usare lo spray antighiaccio basta semplicemente agitare la bomboletta qualche secondo e spruzzare il prodotto sul parabrezza e sui vetri gelati. È opportuno tenere una distanza di 20-30 centimetri, in genere le istruzioni e i consigli d’uso sono scritti sull’etichetta, direttamente sul contenitore.

Una volta spruzzata la potente miscela, ne basterà una quantità davvero minima per sciogliere immediatamente tutto il ghiaccio presente, anche il più resistente (per questo magari servirà una quantità maggiore di prodotto, ma il risultato è sempre garantito). Sono sufficienti pochissimi secondi per vedere il ghiaccio diventare trasparente e morbido: è necessaria una passata di tergicristalli (quando devi sostituire le spazzole) per liberare completamente il parabrezza dalla patina bianca che rende impossibile la guida.

Un altro vantaggio molto importante legato allo spray antighiaccio è il prezzo: con pochissimi euro infatti è possibile comprare il prodotto ed evitare di dover bagnare i guanti e far ghiacciare le mani ogni mattina per pulire il ghiaccio dai vetri prima di andare al lavoro. Per non parlare del tempo risparmiato: anche con un raschietto apposito serve comunque qualche minuto prima di eliminare totalmente lo strato ghiacciato dai vetri. Lo spray invece consente uno scongelamento totale in pochissimi istanti, per questo è il prodotto ideale da tenere sempre in auto, a portata di mano e pronto all’uso.

Come si usano gli spray antighiaccio per auto

Si tratta di prodotti che può usare chiunque, da tenere lontano dalla portata dei bambini. L’alcool isopropilico il glicole etilenico insieme formano una miscela in grado di scongelare il sottile strato di ghiaccio dai vetri in pochissimi istanti, senza rovinare le superfici.

La proprietà dei liquidi che compongono il prodotto e che vengono nebulizzati sull’auto è proprio quella di avere una temperatura di congelamento più bassa rispetto a quella dell’acqua. Questo consente alla miscela specifica di attivare uno scambio termico nel momento in cui entra in contatto con il ghiaccio, che provoca il decongelamento immediato dell’acqua ghiacciata.

Attenzione alla qualità del prodotto, fondamentale per non provocare danni alle superfici e alle spazzole dei tergicristalli, e per evitare la formazione di fastidiosi aloni sui vetri, che possono compromettere la visuale al guidatore.

Vediamo insieme quali sono i due migliori spray per scongelare il parabrezza che abbiamo scelto per voi tra quelli proposti su Amazon.

I migliori spray antighiaccio per auto

Il primo prodotto che vi consigliamo è Rhütten spray antighiaccio no-frost maxi da 400 ml. Prodotto in grado di sciogliere rapidamente il ghiaccio dai vetri dell’auto e di prevenire il ricongelamento. Lo spray protegge anche le parti accessorie del veicolo.

Permette un rapido scioglimento del ghiaccio senza intaccare le superfici, oltre a esercitare una potente ed efficace azione detergente. Deve essere spruzzato in maniera uniforme prima che la temperatura scenda sotto lo zero, per prevenire il congelamento. Utilizzare in maniera costante questo prodotto permette anche di proteggere le parti accessorie dagli agenti atmosferici, come per esempio le guarnizioni, i blocchetti delle serrature e le gomme dei tergicristalli.

Il secondo prodotto che vi consigliamo è Ma-Fra Not Ice, deghiacciante spray per cristalli e serrature auto, confezione da 300 ml; miscela che dissolve istantaneamente il ghiaccio dal parabrezza e non lascia aloni.

Spray potente, ideale per eliminare il ghiaccio che si forma sul parabrezza e su tutti i vetri dell’auto nei mesi più freddi. Un prodotto versatile, che può essere usato da chiunque, agisce in pochi istanti senza ungere, scioglie il ghiaccio dai vetri ma anche dalle serrature e dalle portiere bloccate dal gelo. Invece di strofinare e raschiare i vetri dell’auto al freddo, questo spray ti consente di liberare i vetri dallo strato gelato in pochi secondi e senza fatica.

Risolve qualsiasi inconveniente legato alla scarsa visibilità causata dalla patina ghiacciata sul parabrezza, limitando il rischio di incidenti. Lo spray Ma-Fra Not Ice dona ai cristalli lucentezza e trasparenza immediata. Il prodotto può essere usato anche per prevenire la formazione del ghiaccio.