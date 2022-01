Come saranno le auto Apple e quando usciranno

Si parla da tempo della prima auto elettrica realizzata da Apple, il colosso della Mela, che produce iPhone e tutti gli altri prodotti di altissima tecnologia, ambiti da giovani e adulti di tutto il mondo. La Casa sta velocizzando lo sviluppo della sua prima vettura a guida autonoma, il nuovo responsabile Kevin Lynch, secondo quanto è riportato dal sito Bloomberg, ha intenzione di lanciare la prima auto di Apple già nel 2025, accelerando ogni piano. Questo è il suo ambizioso obiettivo, ma vediamo che cosa sta succedendo oggi.

Le auto elettriche di Apple: la storia

Apple ha un grande interesse per il settore automobilistico, ed era stato lo stesso CEO Tim Cook a non farne mai segreto, lasciando intendere che la Casa avesse intenzione di produrre dei veicoli propri. Il manager, in un’intervista, aveva addirittura annunciato che non si sarebbe trattato solo di “un’evoluzione, ma di un cambiamento epocale”.

La notizia risale al mese di novembre del 2016, Apple aveva già presentato formale richiesta all’ente per la Sicurezza stradale USA per poter realizzare un’auto propria, capace di muoversi da sola, senza alcun conducente alla guida. E non è tutto, perché la Casa della Mela aveva richiesto alle autorità anche di garantire una “concorrenza corretta” tra Apple e i colossi che già fanno parte da decenni del settore automobilistico.

Tempo fa la stessa azienda Apple ha confermato di essere già al lavoro per lo sviluppo e la realizzazione di un sistema autonomo che potrà essere usato sulle auto del futuro dell’azienda americana, per poter rivoluzionare la mobilità; o almeno, questo è l’obiettivo del marchio stesso, che ha intenzione di sfruttare l’intelligenza artificiale. Non è tutto, perché Cupertino ammette che i suoi veicoli autonomi porteranno dei “significativi benefici per l’umanità, si tratta infatti di tecnologie in grado di salvare le vite e potenzialmente prevenire milioni di incidenti d’auto che provocano migliaia di morti ogni anno”.

Apple vuole realizzare il telaio delle sue nuove auto

Nel 2020 è entrato a far parte del team di Apple un manager molto conosciuto nel settore dell’automotive, stiamo parlando di Manfred Harrer, che è stato vicepresidente di Porsche, con delega allo Chassis development, l’uomo che ha avuto anche il ruolo di responsabile dell’operazione Cayenne. Il manager ha lavorato per la Casa di automobili di lusso potenti Porsche, che noi tutti conosciamo, sin dal 2007. Vanta una grande esperienza nel settore, e la sua assunzione in Apple potrebbe voler dire che la Casa degli smartphone più famosi al mondo voglia intervenire direttamente anche sul telaio delle sue prime auto.

Il responsabile hardware di Apple, Dan Riccio, come annunciato alcune mesi fa, lascerà l’incarico a John Ternus e si dedicherà, come lui stesso ha dichiarato, ad un nuovo progetto di Apple. Non parlerà mica delle nuove auto elettriche! Perché in genere l’azienda è proprio così che fa i suoi annunci ufficiosi quando vuole intraprendere la realizzazione di una nuova categoria di prodotti. Secondo gli esperti e gli analisti, Apple stringerà importanti accordi con noti produttori di veicoli per la realizzazione di parti e l’assemblaggio dei suoi veicoli. L’azienda di Tim Cook non potrà contare all’inizio su una catena di approvvigionamento dedicata, come ha fatto per esempio per iPhone, iPad e Apple Watch.

Le vetture autonome di Apple: i piani

Apple potrebbe lanciare una nuova auto 100% a guida autonoma e quindi progettata e realizzata per viaggiare da sola, senza alcun conducente umano, da distribuire inizialmente ad aziende, imprese di taxi, istituzioni, e servizi di delivery. Una vettura elettrica inizialmente destinata a servizi molto importanti nelle grandi città americane, e non immediatamente lanciata in pasto alla concorrenza diretta, come quella di Tesla.

Apple già poco meno di due anni fa ha acquisito Drive.ai, startup che si occupa di kit per auto, e ha firmato anche un patto con Volkswagen per trasformare dei furgoni T6 Transporter in shuttle autonomi. Dopo le notizie sulle nuove auto elettriche e autonome di Apple, il titolo della società ha visto un’ascesa del +2,4%, una quotazione record. Apple è tornata ad a essere la società di maggiore valore al mondo.