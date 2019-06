Android Auto: come usare il telefono in auto senza mani

editato in: da

Android Auto ci permette di usare il nostro smartphone mentre siamo al volante, senza nemmeno toccarlo con un dito.

L’interfaccia utente permette di utilizzare moltissime funzionalità del telefono anche mentre guidiamo, senza incorrere in alcun problema di distrazione alla guida e quindi conseguenze spiacevoli per la sicurezza su strada, oltre che multe molto salate. Tutto è possibile utilizzando il display del navigatore della propria vettura, Android Auto infatti rende le nostre macchine così ricche di funzionalità e molto sofisticate, rimanendo comunque molto semplice da utilizzare.

Quello che serve infatti è semplicemente collegare lo smartphone al sistema di Infotainment dell’auto per avere a disposizione una nuova interfaccia e differenti applicazioni molto utili, tra le più utilizzate non possiamo non citare Google Maps per la navigazione satellitare e Spotify per ascoltare la musica. Per installare Android Auto sulla tua vettura devi verificare innanzitutto che il sistema di Infotainment includa questa possibilità, sul sito ufficiale Android.com trovi tutti i modelli di auto e stero compatibili.

Basta poi installare sullo smartphone l’app gratuita Android Auto e collegare il telefonino alla macchina con un cavo Usb per abilitare l’interfaccia. È possibile usare anche l’app senza fili, con Wireless, ovviamente servono Infotainment e smartphone compatibili anche a questa tecnologia. Vedrai l’interfaccia dedicata, chiara e facile da utilizzare, sul display della tua auto subito dopo aver eseguito la configurazione. Per utilizzarla si possono usare i comandi sul volante, i pulsanti touch oppure anche i comandi vocali.

Le funzioni vocali si attiva facendo tap sull’icona del microfono o premendo il tasto sul volante dell’auto, ma è molto semplice partire con l’attivazione anche solo dicendo “Ok Google”, con cui attivare un’infinità di funzioni come quella che ti porta a casa, che chiama o manda un messaggio a un amico, che ti apre Spotify per ascoltare la musica e qualsiasi altra ancora. Tutto questo, come potete ben immaginare, permette di usare il cellulare in auto senza nemmeno sfiorarlo con un dito. Con Android Auto gestire completamente le chiamate e la messaggistica, sia su WhatsApp che Sms e altro, con la possibilità di leggere i messaggi in arrivo e di dettare a voce una risposta o impostarne una automatica. La rivoluzione che ci salva dalle multe e dalle distrazioni.