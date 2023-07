Amazon Prime Day: i prodotti in sconto per la pulizia dell’auto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Pulizia interni ed esterni auto: i migliori prodotti

Tra gli automobilisti si distinguono quelli che curano in maniera maniacale la pulizia della propria vettura e quelli per cui invece il lavaggio auto è quasi una tortura, un’operazione noiosa.

In ogni caso, è importante sapere che per una buona pulizia auto e igienizzazione non è sufficiente lavare solo gli esterni, anzi: è molto importante agire anche sugli interni, per rimuovere sporco e polvere presenti nell’abitacolo, sui rivestimenti, sui vetri, sulla moquette, sui sedili.

Come pulire gli interni auto

Per una perfetta pulizia degli interni dell’auto consigliamo prima di tutto di aprire baule e portiere, togliere i tappetini e arieggiare l’abitacolo e in seguito:

aspirare tutta la tappezzeria e i tappetini, prima di rimetterli in auto;

tutta la tappezzeria e i tappetini, prima di rimetterli in auto; passare l’aspirapolvere nel baule e cappelliera;

aspirare i sedili ;

; pulire cruscotto, plancia e tutte le parti in plastica eliminando dapprima la polvere e poi passando un panno morbido e umido. Infine spruzzare lo spray lucidante su un panno pulito in microfibra e passarlo in modo omogeneo sulle superfici;

eliminando dapprima la polvere e poi passando un panno morbido e umido. Infine spruzzare lo spray lucidante su un panno pulito in microfibra e passarlo in modo omogeneo sulle superfici; pulire le bocchette di aerazione e i vari portaoggetti che generalmente si riempiono di polvere;

smacchiare i sedili : se sono in pelle è necessario procedere con delicatezza, usando dei ravvivanti in crema o spray, se sono in tessuto invece si consiglia di agire con i detergenti che si trovano in commercio. Anche l’Alcantara dovrebbe essere trattata con prodotti specifici;

: se sono in pelle è necessario procedere con delicatezza, usando dei ravvivanti in crema o spray, se sono in tessuto invece si consiglia di agire con i detergenti che si trovano in commercio. Anche l’Alcantara dovrebbe essere trattata con prodotti specifici; passare uno straccio umido anche su pedali di guida, battitacco e le parti a contatto con le portiere.

Come pulire gli esterni auto

Prima di tutto agire con il prelavaggio, bagnare tutta l’auto per evitare che la spugna possa rigare la carrozzeria a causa della presenza di polvere e depositi sulle superfici. Si può passare un getto d’acqua ad alta pressione per eliminare i residui superficiali, anche dai cerchi. Poi si può procedere come segue:

pulire i cerchi con acqua e detergente sgrassante, aiutandosi con una spugna o un guanto da lavaggio;

con acqua e detergente sgrassante, aiutandosi con una spugna o un guanto da lavaggio; lavare tutta la carrozzeria , possibilmente non calda e in una zona ombreggiata, usando un detergente per auto concentrato che pulisce ma rispetta ogni superficie verniciata e vetrata, aiutandosi con un panno in microfibra. Consigliamo di procedere dall’alto (tetto) verso il basso, per far scivolare lo sporco;

, possibilmente non calda e in una zona ombreggiata, usando un detergente per auto concentrato che pulisce ma rispetta ogni superficie verniciata e vetrata, aiutandosi con un panno in microfibra. Consigliamo di procedere dall’alto (tetto) verso il basso, per far scivolare lo sporco; risciacquare , sempre con acqua ad alta pressione;

, sempre con acqua ad alta pressione; asciugare con un panno in microfibra ad alta assorbenza, apposito per asciugare l’auto (oggi ha sostituito la nota pelle di daino);

con un panno in microfibra ad alta assorbenza, apposito per asciugare l’auto (oggi ha sostituito la nota pelle di daino); pulire i vetri: una volta asciutti, è necessario trattarli con prodotti specifici e ripassarli infine con un panno per l’asciugatura, per non lasciare aloni;

procedere infine con la lucidatura, con prodotti appositi lucidanti e protettivi, che aiutano a mantenere la brillantezza della vernice più a lungo possibile.

I prodotti consigliati da Virgilio Motori

In offerta in occasione del Prime Day su Amazon trovi Ma-Fra, Trattamento 3in1 Tessuti.

Detergente che pulisce e smacchia tutti i tessuti, anche i più delicati come velluti e Alcantara. In grado di rinnovare i colori e di donare una fresca nota di profumo all’ambiente.

Altro prodotto molto utile e in super offerta oggi è SONAX Panno Microfibra Plus per interni e vetri auto. Per pulire senza lasciare tracce, pelucchi e aloni.

Per una perfetta aspirazione degli interni troviamo LaLuna Aspirabriciole Senza Fili. Si tratta di un’aspirapolvere portatile che può essere usata comodamente in auto per eliminare tracce di sporco, polvere, residui di sabbia e peli di animali. Un vero affare.

E infine l’ultimo validissimo alleato: Ma-Fra Fallout Iron Remover. Si tratta di un detergente apposito in grado di eliminare rapidamente tutti i residui ferrosi dalla carrozzeria e dai cerchi – anche in lega – dell’auto.