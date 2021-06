Prime Day, il compressore d’emergenza per le vacanze è in offerta

editato in: da

Alcuni sono già in vacanza, mentre altri iniziano a vedere sempre più vicina la data della partenza. Amazon ha pensato proprio ai viaggiatori e in occasione del Prime Day propone tra i prodotti in offerta esclusiva il mini compressore Mannesmann, un oggetto dalle dimensioni compatte che può essere caricato nel bagagliaio dell’auto o in camper e può essere utilizzato per controllare la pressione degli pneumatici o per gonfiare palloni, canotti e materassini.

Perché controllare la pressione degli pneumatici

Prima di iniziare un lungo viaggio, oppure durante il tragitto è raccomandato controllare frequentemente la pressione degli pneumatici dell’auto o del camper, soprattutto durante l’estate quando le elevate temperature possono portare ad uno sgonfiamento molto più rapido.

Le gomme sgonfie possono causare un consumo più elevato del carburante a causa dello sforzo maggiore che viene richiesto al veicolo e, se la pressione delle gomme sullo stesso asse (anteriore o posteriore) dovesse essere diversa, possono comportare rischi alla guida e pericolose sbandate.

Il compressore Mannesmann in offerta su Amazon

Il compressore in alluminio Mannesmann che per poche ore possiamo trovare in offerta su Amazon con sconto del 40% è la scelta indicata per chi sta per intraprendere un lungo viaggio per raggiungere la meta delle vacanze e vuole viaggiare in sicurezza.

Il manometro è molto facile da leggere, così è possibile controllare rapidamente la pressione degli pneumatici. La potenza massima del compressore è di 10 bar: in appena un minuto e mezzo può gonfiare completamente uno pneumatico a terra dell’auto, ma è in grado anche di gonfiare le gomme di autocarri, camper, autobus, furgoni e fuoristrada.

È anche la soluzione ideale per le vacanze perché può gonfiare le gomme delle bici i palloni e anche canotti o materassini che possono così essere trasportati sgonfiati per occupare meno spazio all’interno del bagagliaio o del camper. Nella spedizione è compresa anche una comoda borsa che permette di trasportare il compressore comodamente in spiaggia per essere pronti per ogni emergenza.

Il prezzo indicato è quello speciale del Prime Day. Si tratta di un’offerta esclusiva che durerà solo per poche ore o fino ad esaurimento scorte.