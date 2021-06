Amazon annuncia le date del Prime Day: ecco le offerte per auto e moto

editato in: da

Amazon ha annunciato che l’Amazon Prime Day 2021 sarà il 21 e il 22 giugno. Si tratta di una maratona di sconti che durerà due giorni, ma sarà anticipata da due settimane di offerte lead up che permetteranno di risparmiare ancora di più e di ottenere bonus speciali per il rush finale del Prime Day vero e proprio.

Tra i prodotti in offerta, anche quest’anno troveremo molti device di elettronica, prodotti per la casa e la cura della persona, capi di abbigliamento. Non mancheranno sicuramente occasioni imperdibili tra accessori e ricambi per auto e moto.

Per poter approfittare delle migliori offerte del Prime Day, è necessario prepararsi bene e monitorare la piattaforma Amazon.

Per comodità pubblichiamo il calendario dell’Amazon Prime Day 2021 con le date da appuntare:

dal 2 al 22 giugno: offerte sui servizi Amazon Prime Video, Music Unlimited, Kindle Unlimited

dal 7 al 20 giugno: offerte lead up 10×10

21 e 22 giugno: Amazon Prime Day 2021

Chi può partecipare all’Amazon Prime Day

Le offerte Amazon Prime Day sono disponibili per tutti i clienti Amazon Prime. L’iscrizione è gratuita per 30 giorni, poi può essere disattivata oppure proseguirà al costo di 3,99 € al mese. Per iscriversi è necessario collegarsi a questa pagina e seguire le indicazioni. sono inclusi spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni, i film e le serie tv di Prime Video, i brani musicali di Prime Music e gli e-book di Prime Reading.

Come funzionano le offerte Lead Up 10×10

L’Amazon Prime Day dura solo due giorni, ma le offerte imperdibili Lead Up 10×10 iniziano il 7 e proseguono fino al 20 giugno. Si tratta di milioni di occasioni che, oltre a far risparmiare, a fronte di una spesa minima di 10 € permettono di ottenere un bonus di 10 € da utilizzare durante il Prime Day dei 21 e 22 giugno (scopri come funzionano le offerte Lead Up di Amazon).

Le migliori offerte di accessori e ricambi per auto e moto

Su Amazon è possibile trovare molti device elettronici per auto e moto, navigatori e anche prodotti per la pulizia degli interni e degli esterni. Ma ci sono anche ricambi, abbigliamento per motociclisti e tantissimo altro.

