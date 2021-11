Early Black Friday su Amazon: le migliori offerte per auto e moto

Pronti per l’abbuffata di sconti? È arrivato il momento che tutti gli amanti dello shopping stavano aspettando: il Black Friday di novembre. Anche se l’attesissimo “venerdì nero” arriverà solo il 26 novembre, infatti, Amazon ha deciso di anticipare i tempi e ha lanciato il suo Early Black Friday con sconti e offerte incredibili che potete già trovare nella pagina dedicata. E “incredibili” non è un’esagerazione: le offerte oscillano tra il 20% e il 60% e riguardano tutti i settori merceologici.

Le migliori offerte per auto e moto

Tante sono le offerte nel mondo dei motori che ci interessano particolarmente. Le occasioni sono dietro l’angolo e riguardano tantissime varietà di prodotti: dalla cura alla manutenzione dell’auto, agli accessori per i motociclisti, ai gadget più utili alla guida, fino agli strumenti indispensabili come i compressori per gli pneumatici e i carica batterie del motore.

Per non perdere nessuna offerta dedicata al mondo dell’auto e delle moto, consultate frequentemente questa pagina dove vi aggiorneremo costantemente sulle migliori occasioni fino al 26 novembre.

Ecco alcune tra le migliori offerte:

OSRAM Faro Auto



WIN.MAX Copertura Parabrezza Auto



BLACK+DECKER ASI400-XJ Compressore Portatile



MotoGP 21 – Playstation 5



AGPTEK Lucchetto Antifurto Moto



Telwin Drive 9000 Avviatore Compatto al Litio



BC 1500 Caricabatteria e Mantenitore Made in Italy