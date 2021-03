Addio autolavaggio: ecco come rendere perfetta la tua auto

editato in: da

Prendersi cura della propria automobile non significa solo provvedere alla manutenzione del motore, dei freni e altre parti meccaniche. Per mantenerla sempre giovane e brillante, è fondamentale effettuare una pulizia corretta e costante della carrozzeria e degli interni.

L’autolavaggio a pagamento è l’unica soluzione? Assolutamente no: con un po’ di impegno e gli strumenti giusti è possibile lavare la propria automobile in autonomia.

Lavaggio auto fai da te: ecco come fare

Il primo passo per lavare l’auto a casa è dividere l’operazione in due fasi: prima gli interni, poi la carrozzeria.

Togliamo oggetti e tappetini dall’interno della macchina, in modo da avere tutte le superfici libere. Procediamo aspirando briciole, polvere e altri residui di sporco. Non dimentichiamo che sotto i sedili e tra le fessure si annida la sporcizia, quindi occorre fare massima attenzione a questi spazi.

Dopo aver pulito accuratamente gli interni, passiamo alla carrozzeria. Il metodo migliore è usare l’idropulitrice, in sua assenza si può usare una spugna con un secchio di acqua e detersivo. Occorre fare attenzione alla pulizia di vetri, fari e parabrezza.

Come e dove lavare la macchina

Trovare lo spazio adatto al lavaggio dell’auto è cruciale. Il luogo perfetto è ombreggiato e piano. Infatti, uno degli errori più comuni è lavare l’auto sotto il sole: il caldo rischia di far evaporare velocemente l’acqua, quindi la schiuma si secca rapidamente complicando il lavoro. Per lo stesso motivo, bisogna lavare l’auto quando è fredda, quindi ferma da tempo.

Il lavaggio dell’auto andrebbe effettuato ogni due settimane, anche e soprattutto quello degli interni: se si lascia passare troppo tempo, i residui di sporco diventano difficili da rimuovere. Esistono strumenti per ottenere il risultato perfetto? Certamente: ecco quali sono e dove trovarli.

Autolavaggio fai da te: 3 strumenti indispensabili e dove trovarli

Prima di acquistare gli strumenti adatti al lavaggio fai da te, occorre trovare un rivenditore esperto e affidabile, che possa consigliarci e offrirci assistenza anche dopo l’acquisto.

Lineonline è l’e-commerce specializzato nella vendita di strumenti ed elettroutensili per la pulizia della casa, del giardino ma anche dell’automobile, ma propone anche abbigliamento e scarpe da lavoro. L’azienda si contraddistingue anche per un ottimo Servizio Clienti pronto a rispondere a qualsiasi dubbio o esigenza pre e post-acquisto. Il catalogo è davvero ampio: scopriamo quali sono i tre strumenti ideali per lavare la macchina dentro e fuori.

Iniziamo dalla pulizia degli interni: il migliore alleato per eliminare polvere e residui è sicuramente il bidone aspiratutto. Questo strumento permette di rimuovere anche lo sporco più ostinato e grazie a specifici accessori il beccuccio può introdursi anche nelle zone dell’auto più difficili da raggiungere: sotto i sedili, fessure, angoli del bagagliaio e così via. Inoltre, è uno strumento utile anche per altri scopi: per esempio, è perfetto per pulire il giardino e cortile, dove può rimuovere terra, foglie e altro.

Il secondo strumento di cui non si potrà fare a meno è dedicato invece alla carrozzeria: parliamo dell’idropulitrice per automobile. Si tratta di un elettroutensile ideale per pulire terrazze e balconi, ma è pensato anche per la macchina. È l’ideale per chi vuole lavare l’auto a casa senza fare file all’autolavaggio. Le moderne idropulitrici consentono di risparmiare tempo e stress: sono dotate di vaporizzatore e altre funzionalità che rendono la carrozzeria dell’auto splendente in poco tempo.

Per raggiungere le zone della carrozzeria più difficili o per pulire i copricerchi l’idrospazzola è lo strumento migliore.

Con questi trucchi e strumenti lavare l’automobile da soli sarà facile e molto soddisfacente e il risultato finale non avrà nulla da invidiare a quello eseguito dall’autolavaggio a pagamento.