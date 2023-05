L’acqua del tergicristalli non esce: cosa fare

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Che cosa fare quando non esce l'acqua dagli ugelli tergicristalli

Per mantenere un’ottima visibilità in auto è fondamentale che il vetro sia sempre pulito. Per questo deve funzionare perfettamente il sistema di tergicristalli. Esistono infatti differenti fattori e cause che bloccano gli ugelli: vediamo quali sono e le soluzioni da adottare.

Ugelli bloccati: l’acqua non esce

Sabbia, sporco o altri detriti si poggiano sul parabrezza e potrebbero otturare gli ugelli dei tergicristalli. Viaggiare con il vetro sporco, oltre che antiestetico, potrebbe essere anche molto pericoloso, visto che non si riesce a vedere la strada al meglio e il rischio di incidenti aumenta.

Se quando attivate il sistema del tergicristalli l’acqua per pulire il parabrezza non esce, è bene capirne il motivo. In genere la causa è il calcare, per questo sarebbe bene non usare l’acqua del rubinetto per rabboccare la vaschetta, perché può provocare incrostazioni e bloccare spruzzini e pompa, anche se mischiata con il detergente per i vetri.

Può succedere anche che il detergente in pasticche non si sciolga perfettamente, e questo causa detriti che bloccano la fuoriuscita dell’acqua. Lo stesso accade quando il detergente viene usato in concentrazione troppo elevata. E infine, come anticipato, la causa potrebbe essere legata a depositi di polvere, sabbia, sporco nella vaschetta del lavavetri, nel caso in cui si lasci aperto per troppo tempo il tappo.

Cosa fare se l’acqua non esce dagli ugelli

Prima di controllare se gli ugelli sono il reale problema, è necessario verificare che il sistema elettrico del tergicristalli dell’auto sia funzionante. È fondamentale quindi seguire questi passaggi:

rabboccare liquido lavavetri o acqua demineralizzata con detergente, nel caso in cui la vaschetta sia vuota o quasi;

verificare che la pompa lavavetri funzioni correttamente, accendendo il quadro e azionando gli spruzzatori. Se non siete sicuri del funzionamento, bagnate prima il vetro, in modo da non graffiare il parabrezza con i tergicristalli. Se non sentite alcun ronzio e l’acqua non esce, allora il problema potrebbe non essere legato ai soli ugelli, ma alla pompa lavavetri , che è da sostituire. Attenzione, perché dovrebbe essere un’officina specializzata a occuparsene, è molto complicato occuparsene da soli;

, che è da sostituire. Attenzione, perché dovrebbe essere un’officina specializzata a occuparsene, è molto complicato occuparsene da soli; la probabilità che la causa sia un fusibile bruciato è molto bassa, visto che le vetture recenti hanno un solo fusibile a protezione di lavavetri e tergicristalli insieme, ma è comunque consigliato fare una verifica usando il libretto dell’auto.

Ugelli toppi: come sbloccarli

Se la pompa lavavetri funziona ma l’acqua non esce, allora il problema è relativo agli ugelli e la soluzione è molto più semplice. È fondamentale pulirli e sturarli e per farlo è sufficiente utilizzare uno spillo molto sottile, inserirlo nei buchini e spingere con forza per eliminare sporcizia e/o calcare, magari aiutandosi con una pinza. Se questo metodo non funziona, allora individuate il piccolo tubo in gomma che collega gli ugelli nel vano motore e procedete come segue:

scollegate il tubicino;

azionate il lavavetri per controllare se dal tubo esce il liquido;

se non esce, consigliamo di provare a soffiare aria compressa con una pistola nei tubicini del lavavetri, dapprima verso la vaschetta e poi nella direzione degli ugelli. Dovreste sentire il gorgoglio del liquido nella vaschetta lavavetri, e dall’altra parte dovreste rendervi conto degli ugelli che si liberano energicamente delle ostruzioni;

con una pistola nei tubicini del lavavetri, dapprima verso la vaschetta e poi nella direzione degli ugelli. Dovreste sentire il gorgoglio del liquido nella vaschetta lavavetri, e dall’altra parte dovreste rendervi conto degli ugelli che si liberano energicamente delle ostruzioni; una volta pulito quindi tutto il sistema dei tergicristalli dell’auto, potete rimontare i tubicini, rabboccare la vaschetta con nuovo liquido e lasciarlo uscire per un po’ di tempo, azionando la leva. Cercate sempre di evitare l’acqua del rubinetto, perché il calcare – come abbiamo detto – è una delle principali cause di malfunzionamento degli ugelli.

Cosa fare se il problema è la pompa del tergicristalli

Per verificare il corretto funzionamento della pompa tergicristallo, è necessario attivare il quadro di accensione dell’auto – girando la chiave senza avviare il motore – e mettere in azione il tergicristallo. Se non sentite partire il motorino elettrico, allora significa che non funziona.

Se il problema è la pompa tergicristallo, allora si presentano uno o più di questi fattori:

gli ugelli lavavetri non riescono a spruzzare acqua sul vetro e sul lunotto;

sui tubi è presente del liquido;

la vaschetta del liquido lavavetri ha bisogno di frequenti rabbocchi.

Come può danneggiarsi la pompa? Generalmente la causa è un sovraccarico, e accade quando la macchina si usa spesso in aree molto polverose: è chiaro che in questi casi è necessario pulire il parabrezza molto spesso, e questo può provocare danneggiamenti e malfunzionamenti.

Può anche succedere che aumenti improvvisamente la tensione nel sistema elettrico dell’auto, e questo può causare l’apertura dell’impianto elettrico che collega la leva dei comandi del tergicristallo al motorino elettrico oppure andare a danneggiare il fusibile.

Anche le forti vibrazioni nel vano motore possono allentare i terminali e scollegare gli alberi della pompa, oppure può accadere che il liquido lavavetri utilizzato è di qualità scarsa o ancora molta sporcizia si accumula nella vaschetta: tutto questo può aumentare il carico di lavoro del motorino elettrico e quindi anche la possibilità che si danneggi. Anche l’umidità può essere causa di problemi, primo su tutti la corrosione.

È possibile riparare la pompa?

Il guasto alla pompa del tergicristalli in alcuni casi può essere risolto semplicemente sostituendo i tubi danneggiati o il fusibile, oppure anche andando a pulire ruggine e corrosione negli elementi metallici. È vero però che nella maggior parte dei casi è fondamentale scollegare la pompa vecchia e rotta e installarne una nuova.

Come si sostituisce la pompa del tergicristallo

Il nostro consiglio è far sostituire la pompa a un meccanico, presso un’officina specializzata. Nel caso in cui siate degli esperti, allora il procedimento è il seguente: