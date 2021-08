Gli accessori che non possono mancare in auto durante le vacanze

editato in: da

Prima di partire per le vacanze in auto, spesso ci si chiede quali accorgimenti tenere presente per poter viaggiare sereni. Innanzitutto ci sono i vari controlli indispensabili dal meccanico, come quello dei liquidi e della pressione delle gomme. Ma non è tutto, per partire tranquilli è utile anche sapere quali sono gli accessori che non possono mancare a bordo.

Amazon Echo Auto

Consente di accedere a tutte le funzionalità di Alexa e rendere la propria vettura smart a tutti gli effetti. Può essere utile per conoscere aggiornamenti su traffico, meteo, notizie e informazioni in tempo reale. Si può usare per chiedere brani musicali, album, playlist, gestire calendario, promemoria, timer e sveglia, o ancora le liste della spesa e delle cose da fare, per gestire le telefonate e controllare dispositivi domestici intelligenti da remoto.

Caricabatterie per smartphone

Il caricabatterie è indispensabile in viaggio, non appena il telefono si scarica infatti è possibile attaccarlo tramite il cavo apposito che funziona grazie all’accendisigari della macchina. Per non restare mai con lo smartphone spento, e non rischiare di ritrovarsi in mezzo al nulla, perdendo la strada, e senza possibilità di fare nemmeno una telefonata.

Parasole auto

Utilissimi, sia quelli dietro per proteggere i passeggeri posteriori, soprattutto se avete bambini che viaggiano sui loro seggiolini, sia quello per il parabrezza, per evitare che la temperatura dell’interno dell’auto diventi incandescente quando la lasciate sotto il sole.

Caricabatteria auto

Strumento indispensabile per non rimanere a piedi. Il caricabatteria infatti serve per poter rimettere in sesto la batteria dell’auto scarica. In genere ha dimensioni compatte e un piccolo quadrante dove si legge la carica della batteria tramite dei segnali luminosi. Per funzionare deve essere collegato a una presa di corrente, ma è sempre bene averlo con sé.

Spray riparazione gomme

Un accessorio utilissimo per riparare una gomma forata (purtroppo può succedere) mentre si è in viaggio, senza dover chiamare il carro attrezzi o mettere la ruota di scorta. Oltretutto occupa pochissimo spazio nel bagagliaio e permette di percorrere molti chilometri per raggiungere il gommista più vicino per un controllo.

Avviatore di emergenza

Si usa per far ripartire l’auto in panne, anche con la batteria completamente scarica. Funziona come un normale caricabatterie, collegando i cavi e accendendo il motore; per questo è molto utile da tenere sempre in macchina. Il Booster può far ripartire l’auto, che dovrà comunque essere portata in un’officina specializzata per la sostituzione della batteria e per un controllo. Non deve essere collegato alla presa di corrente e quindi è comodissimo da usare ovunque.

Dashcam

La dash cam è una videocamera di dimensioni compatte, che può essere installata nella propria auto e che serve per registrare in maniera continuativa quello che succede attorno al mezzo. È utilissima per monitorare quello che accade alla macchina, ad esempio, in caso di incidente o se la vettura parcheggiata subisce dei danni. Può essere usata anche come strumento per immortalare il viaggio, raccogliendo immagini e video che rimangono come uno splendido ricordo.

Aspirapolvere portatile

Questo è un accessorio che pare superficiale ma che può servire per moltissimi motivi: se sei al mare e l’auto si riempie di sabbia, oppure sei in campeggio e l’abitacolo si ingolfa di aghi di pino. O ancora, i tuoi bimbi mangiando in macchina riempiendola di briciole e il tuo cane perde il pelo sui sedili. L’aspirapolvere è la soluzione.

Baule tetto

Il baule inserito sulle barre portatutto sul tetto della macchina è l’accessorio indispensabile per poter aumentare lo spazio di carico per i bagagli, quando si va in vacanza con tutta la famiglia.

Frigorifero portatile

Se fai un lungo viaggio, non dimenticare di portare con te un frigorifero portatile con acqua, bevande e del cibo per affrontare le ore in auto senza rischi. Può esserti utile anche tutti i giorni in spiaggia, per mantenere le bibite e le creme solari al fresco.

Portabici

Se sei un amante dell’avventura e dello sport, allora puoi partire con la tua bicicletta, portandola in auto grazie al portabici: in commercio ce ne sono moltissimi e di varie tipologie, per accontentare ogni esigenza.

Telo copriauto

E infine, il telo copriauto serve per proteggere la macchina da sole, grandine e qualsiasi agente atmosferico, se devi lasciarla all’aperto per tutto il periodo delle vacanze.