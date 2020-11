7 prodotti utili da comprare per guidare l’auto senza problemi d’inverno

editato in: da

Con l’arrivo delle temperature più rigide la nostra auto ha bisogno di maggiori cure. Esistono sul mercato diversi prodotti utili per risolvere anche i problemi più banali senza dimenticare la manutenzione e soprattutto la sicurezza quando si è alla guida.

Telo antighiaccio

Un problema comune durante le fredde giornate invernali è quello di avere al mattino il parabrezza completamente ghiacciato. Abbiamo trovato molto utile il telo antighiaccio, fondamentale quando, non avendo un box auto dove riporre la vettura, si è costretti a posteggiare all’aperto. In questo modo si evita di perdere tempo a raschiare via il ghiaccio dal parabrezza e ci si può mettere subito in viaggio.

Su Amazon lo abbiamo trovato al costo di 15,99 euro.

Raschietto

Altro piccolo strumento molto utile è il raschietto: è vero che il telo antighiaccio consente di proteggere il parabrezza dal gelo, ma se non dovesse coprire l’intera auto, il raschietto almeno permette di rimuovere velocemente il ghiaccio dai finestrini laterali e dal lunotto posteriore.

Su Amazon lo abbiamo trovato al costo di 14,98 euro.

Lavavetri antighiaccio

Altro prodotto che aiuta nel periodo freddo è il detergente lavavetri antighiaccio che serve per pulire in maniera efficace il parabrezza della vettura senza rischiare che congeli quando le temperature invernali diventano decisamente rigide.

Con 16.50 euro su Amazon si compra una confezione lavavetri antighiaccio da 5 litri.

Catene da neve

Se la vostra auto è catenabile, avere le catene nel bagagliaio può essere unabuona soluzione d’emergenza. Le catene da neve hanno fatto molti progressi in termini di semplicità di utilizzo ed efficacia. E’ importante individuare le misure degli pneumatici per selezionare il modello più corretto; dal momento che ogni catena da neve si può adattare a differenti veicoli e misure di pneumatici. Per affrontare l’inverno abbiamo comprato il modello Goodyear di facile montaggio.

Queste facili da montare le abbiamo pagate 30,90 euro su Amazon.

Pneumatici 4 stagioni

Importante è sempre montare pneumatici di primo livello per la vostra sicurezza alla guida. Una buona opzione per chi vive in città e si dedica a qualche gita in montagna o collina, è quella di avere pneumatici 4 stagioni. Nel nostro caso abbiamo optato per le Michelin Cross Climate che offrono motricità durevole sulla neve e lamelle autobloccanti per un’efficace aderenza sull’asciutto. Facendo meno di 15mila km l’anno, non dobbiamo pensare per qualche tempo al cambio gomme stagionale.

Le Michelin Cross Climate le abbiamo comprate qui su Amazon e poi montate dal nostro gommista di fiducia

Caricabatterie per auto

Infine consigliamo un caricabatterie che a noi è risultato molto utile lo scorso marzo quando in pieno lockdown la nostra auto non voleva saperne di avviarsi a causa della batteria scarica. Questo caricabatteria ci ha permesso, in una sola notte di ricarica, di avere la batteria nuovamente funzionante senza spendere soldi per una batteria nuova o per l’intervento costoso di un carro-attrezzi.

Su Amazon lo abbiamo trovato al costo di soli 25,99 euro.

Compressore portatile Xiaomi

Sempre a causa del poco utilizzo dell’auto in questo periodo ci siamo trovati con le gomme molto sgonfie: questo comporta poca sicurezza alla guida e maggior consumo di carburante. Abbiamo così comprato su Amazon un utilissimo compressore portatile della Xiaomi per meno di 50 euro. Bello esteticamente, con una buona autonomia, sufficientemente silenzioso ed è presente anche un controllo automatico della pressione di gonfiaggio. Consigliatissimo anche per ciclisti!

Comprato qui su Amazon con prezzo in offerta

