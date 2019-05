Volkswagen ID.3, la prima auto della nuova gamma 100% elettrica

editato in: da

La prima auto della gamma elettrica di Volkswagen si chiama ID.3 e da oggi è già possibile preordinarla.

La Casa punta molto sulle motorizzazioni a zero emissioni, i nuovi sistemi di alimentazione. Il grande obiettivo è quello di installare colonnine di ricarica in tutta Europa e vendere fino a 10 milioni di veicoli elettrici. Le consegne della nuova Volkswagen ID.3, già disponibile per il preordine, inizieranno a metà 2020.

Ieri il grande e tanto atteso annuncio da parte dell’azienda, che ha dato il via infatti all’apertura della gamma di automobili della famiglia ID, modelli basati su alimentazione completamente elettrica che saranno integrati nella gamma della Casa dal prossimo anno. VW ha in lavorazione quattro veicoli ID, questo è quanto conferma l’azienda stessa. La prima auto di questa nuova gamma a zero emissioni e la ID.3, una berlina compatta, delle dimensioni paragonabili a quelle della Golf. Alla fine di quest’anno verrà avviata la produzione, per iniziare la vendita a metà 2020.

A settembre, durante l’International Motor Show di saranno date tutte le indicazioni specifiche legate alla parte tecnica dei veicoli. Le versioni della nuova Volkswagen ID.3 saranno differenti, la capacità della batteria varierà per una autonomia compresa tra 330km e 550km. L’edizione speciale di ID.3 destinata a chi da oggi prenoterà in anticipo è limitata ad un massimo di 30.000 modelli. La versione di lancio monta una batteria intermedia da 58kWh con autonomia sino a 420 Km. Nel mercato tedesco il prezzo di partenza sarà inferiore a 40.000€. Il preordine non è disponibile e già aperto oggi sono in Italia, ma sono ben 29 le nazioni europee nelle quali si può procedere con la prenotazione della propria nuova Volkswagen ID.3 completamente elettrica.

L’auto verrà poi commercializzata nelle tre differenti versioni realizzate dalla Casa, in quattro colorazioni. Il controllo vocale e il sistema di navigazione saranno integrati in tutti i nuovi modelli, per la versione ID.3 Plus ci saranno in più anche la carrozzeria e gli interni bicolore e la dotazione integrata con IQ Light, la versione ID.3 Max infine vedrà altre caratteristiche uniche, come la realtà aumentata head-up display e il tetto panoramico in cristallo. Per tutte le altre informazioni e i dettagli tecnici non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.