Tesla Model 3, terza auto più venduta in Europa

Qualche lieve differenza c’è, ma non è poi così marcata. Così come sta accadendo in Italia, infatti, anche nel resto d’Europa i SUV e i crossover conquistano fette di mercato sempre più ampie. La vetta delle auto più vendute nel Vecchio Continente, comunque, resta sempre occupata da berline e city car, con una piccola sorpresa.

Andando ad analizzare i dati che arrivano da JATO Dynamics, però, si scopre che per la prima volta in assoluto un’auto completamente elettrica (non ibrida) scala le posizioni della top 10 e arriva a occupare il gradino più basso del podio. Così, se in testa alla classifica delle auto più vendute in Europa a dicembre 2019 troviamo le “solite” Volkswagen Golf e Renault Clio con rispettivamente 30.652 e 27.516 modelli, alle loro spalle c’è la Tesla Model 3 con 22.118 nuove auto immatricolate.

Un vero e proprio exploit, che proietta la berlina full electric del produttore statunitense nel gotha del mondo automobilistico europeo. Una luna di miele, però, che potrebbe durare solamente un mese. Metà delle vendite totali della Model 3 sono state registrate nei Paesi Bassi, dove erano in scadenza gli incentivi statali per l’acquisto di auto a zero emissioni. I cittadini olandesi hanno così voluto approfittarne prima che fosse troppo tardi, facendo lievitare i numeri della berlina statunitense.

C’è da dire, però, che si registra un aumento generalizzato delle vendite di auto a trazione elettrica. Le auto ibride plug-in, ad esempio, hanno raddoppiato le vendite rispetto al 2018, arrivando a toccare quota 75.700 nuovi veicoli immatricolati. Crescono anche le vendite delle ibride HEV, anche se in misura “ridotta” (+41% rispetto alle immatricolazione del 2018). Nel 2019 la quota di mercato delle auto a trazione elettrica (sia full electric sia ibrida) cresce di quasi 4 punti percentuali e arriva all’11%, mentre le auto diesel perdono il 5% del mercato continentale, passndo dal 35% del 2018 al 30% del 2019.

Tornando alla classifica di dicembre, alle spalle della Tesla Model 3 troviamo un quintetto di SUV e crossover. Nell’ordine, dalla quarta posizione in poi troviamo Ford Kuga, Dacia Duster, Renault Captur, Nissan Qashqai e Dacia Sandero. Chiudono la top ten altre due city car, segno che il mercato si va sempre più polarizzando tra queste due tipologie di veicoli. Al nono posto tra le auto più vendute di dicembre 2019 c’è la Volkswagen Polo, mentre al decimo troviamo la Peugeot 208.