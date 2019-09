Canoo, la prima auto elettrica che puoi acquistare solo in abbonamento

editato in: da

Canoo è la società con sede a Los Angeles che crea veicoli elettrici acquistabili solo in abbonamento, oggi presenta il suo primo modello.

Il design sfida la tradizionale forma e funzionalità automobilistica e sfrutta l’architettura dei veicoli elettrici in un modo che consente di avere molto più spazio interno. Canoo ha creato questo veicolo dedicato a un mondo in cui il trasporto sta diventando sempre più elettrico, condiviso e autonomo. In meno di 19 mesi da quando ha iniziato, l’azienda ha raggiunto un traguardo molto importante, progettando e ingegnerizzando il suo primo modello, che oggi è quasi pronto per il pubblico.

“Riteniamo che il potenziale dell’architettura EV possa consentire un’era post-suv che affronti il desiderio sempre crescente di spazio e valore”, ha affermato Ulrich Kranz, Responsabile di Canoo. “Abbiamo promesso un approccio davvero diverso per i veicoli elettrici e il nostro Canoo dimostra che possiamo realizzare questa nuova visione che abbiamo in mente. Inizia ora il periodo di test, significa che siamo sulla buona strada per la nostra data di lancio prevista per il 2021. Siamo molto orgogliosi della nostra grande squadra. In 30 anni di esperienza, non avevo mai visto così tanti risultati di qualità in poco tempo”.

Canoo sta sfidando i metodi tradizionali di costruzione, offerta e utilizzo dei veicoli. Quello che pensa il costruttore è che non è necessario che i veicoli elettrici assomiglino alle auto classiche, eppure oggi tutte le Case automobilistiche puntano a quello. Invece Canoo non lo fa, l’obiettivo è massimizzare i vantaggi unici della tecnologia EV fornendo veicoli che hanno innanzitutto un ingombro interno molto ridotto e che siano anche perfetti per l’uso in città. Il design minimalista dà agli abbonati tutto ciò di cui hanno bisogno, un ambiente più spazioso e un veicolo davvero moderno e intuitivo.

Il design di Canoo è stato completamente riprogettato, elimina ogni spreco di spazio, fornendo all’utente un’utilità eccezionale. Il veicolo si presenta come un loft urbano che viaggia sulle sue ruote. Le dimensioni interne sono quelle di un suv di grandi dimensioni e l’impronta esterna invece è quella di un’auto compatta, Canoo accoglie comodamente fino a sette persone.

Tutti i posti a sedere sono progettati per sembrare più parti di arredamento che tradizionali sedili auto, quelli posteriori sono più simili a un divano su cui rilassarsi. Canoo offre ai suoi abbonati praticamente un’esperienza paragonabile a quella che vivrebbero nel salotto di una casa iper connessa. Ogni veicolo è personalizzato, intuitivo e sicuro. Le funzioni come la navigazione, la musica o il riscaldamento possono essere controllate tramite smartphone o tablet e il veicolo dispone di un’assistente digitale che garantisce il massimo della sicurezza. Canoo è una delle prime aziende a integrare sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e monitoraggio del conducente, per consentire all’auto di proteggere al meglio i passeggeri dalle distrazioni lungo la strada, utilizza sette telecamere, cinque radar e dodici sensori a ultrasuoni.