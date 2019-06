Veicoli commerciali Fiat Professional: ecco il Ducato elettrico

editato in: da

Conosciamo tutti Fiat Ducato per la sua grande fama, oggi si rinnova e lancia anche la versione elettrica.

Si tratta di un mezzo che fa parte dei veicoli commerciali della Casa di Torino e che da 38 anni porta in campo le migliori soluzioni per ogni tipologia di esigenza di business. Propone infatti da sempre versioni per il trasporto delle merci e anche altri allestimenti, fino ad arrivare alle basi di trasformazione per i veicoli camping car. Per il quinto anno consecutivo Fiat Ducato è leader sul mercato europeo, al primo posto per le vendite in ben 12 Paesi differenti e il primo mezzo in assoluto usato come base camper in Europa.

A cosa deve questo grande successo? Alla sua capacità di rispondere ad ogni tipologia di necessità dal punto di vista professionale, si tratta infatti di un mezzo versatile e utile per esigenze di trasporto o di lavoro, utilizzato per il trasporto di persone, urban delivery, trasporto freddo. Ottime doti di portata, volumetria, carichi sugli assi. Oggi la nuova versione Fiat Ducato MY2020 vuole diventare la migliore di sempre.

Per questo motivo, oltre alle svariate novità, verrà lanciato il primo modello elettrico di questo veicolo commerciale Fiat. L’evoluzione di 38 anni di storia porta a questa grande novità, caratterizzata da una motorizzazione ecologica e da migliori prestazioni. Propone la più ampia gamma per uno dei mezzi all forward, integrando sistemi tecnologici di ultima generazione e uno stile ricercato e riconoscibile. La versione full electric di Fiat Ducato sarà già pre-ordinabile da quest’anno, anticipata da progetti pilota per i clienti affezionati al mezzo. Insieme a questi inizierà anche una fase in cui verranno sperimentate tutte le nuove caratteristiche di Ducato, per riuscire a captare particolari esigenze.

Si tratta del primo modello elettrico mai realizzato nella gamma Fiat Professional, ovviamente sono stati rispettati tutti gli standard qualitativi più avanzati del Gruppo Fca, nella progettazione e nello sviluppo. Il patrimonio tecnologico di Fiat Professional quindi diventa la base per creare questa prima versione elettrica di Ducato, il best seller che continuerà a rispettare le necessità di ogni cliente che usa questo veicolo per scopi professionali. Le prestazioni, l’innovazione e l’ecologia sono al primo posto, la Casa vuole lanciare sul mercato il miglior Ducato di sempre.