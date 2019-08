L’unico scooter connesso che si trasforma nella tua cassa per la musica

editato in: da

Il primo scooter elettrico ‘firmato’ Ducati

In arrivo un nuovo scooter elettrico che stupisce non solo per il suo design ma per altri moltissimi aspetti utili e all’avanguardia.

Al C.E.S. di Las Vegas ha catturato praticamente l’attenzione di tutti, grazie alle soluzioni tecnologiche e alla completa connettività che lo caratterizza, il suo nome è UJet ed è nato in Lussemburgo. Si tratta di un nuovo modello che fissa parametri completamente innovativi per quanto riguarda il design degli scooter elettrici. Un aspetto unico, ha la ruota orbitale, la prima mai prodotta in serie, e il telaio asimmetrico. In questo modo la Casa ha ottenuto uno scooter elettrico elegante, leggero ma comunque molto robusto.

Ci sono due dimensioni di batterie tra cui il cliente può scegliere, l’autonomia dichiarata va da un minimo di 75 km fino ad un massimo che arriva anche a 150 km. Dipende infatti da differenti aspetti come il peso del conducente, il tipo di guida, la superficie stradale, le condizioni climatiche e del suolo, l’intensità di utilizzo dell’energia del freno e del recupero.

La batteria di UJet è sicura, connessa, rimovibile e trasportabile. La novità unica ed entusiasmante per gli utenti è che si può portare ovunque e usare come powerbank per i propri dispositivi o anche per ascoltare la musica, avete capito bene! Si trasforma proprio in una cassa per i vostri brani preferite, grazie ai diffusori wireless integrati. Il telaio è stato costruito con materiali compositi avanzati, gli stessi che vengono usati nel settore aerospaziale, lo scooter è molto leggero, pesa solo 49 kg.

Un altro elemento unico del nuovo scooter elettrico UJet innovativo e connesso è il fatto che annulla la preoccupazione del parcheggio. Il mezzo infatti si piega in pochi secondi, diventa molto piccolo e si può quindi portare con sé ovunque, in ufficio, in casa o trasportare nel bagagliaio dell’auto. Il nuovo piccolo due ruote a zero emissioni ha un touchscreen da 7’’ con un’interfaccia utente molto ricca che permette di accedere al telefono, al navigatore e alla riproduzione musicale, oltre che a una videocamera che permette di fare foto e video del proprio viaggio.

Un’apposita app permette di bloccare e sbloccare lo scooter, rimanendo sempre connessi. Puoi monitorarne la posizione, condividere UJet con i propri amici e familiari. Puoi ricevere anche notifiche nel caso il tuo scooter elettrico abbia dei problemi. Il motore elettrico da 3 kW è integrato nella ruota e offre una coppia di 80 Nm. Il mezzo monta inoltre il primo pneumatico al mondo migliorato con nanotecnologia, che garantisce massima aderenza e presa, creato appositamente per UJet, il più leggero che esiste.

Sul sito del costruttore puoi acquistare il tuo scooter e renderlo unico, scegliendo tra differenti opzioni di personalizzazione a seconda dello stile che desideri. Ci sono sei raffinati colori e due altezze per il sedile che ti permettono la massima comodità, il comfort su misura per te.