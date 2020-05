Trilix, l’e-bike pieghevole e stilosa tutta Made in Italy

editato in: da

Moto Parilla propone la sua bici elettrica pieghevole in tre differenti varianti presenti in listino, Tecno, Pratica e Classic, con uno sconto del 20% attivo fino al prossimo 30 giugno, per tutti coloro che vogliono una e-bike italiana ad un prezzo molto interessante.

Si tratta di una bicicletta elettrica dal design molto particolare e completamente Made in Italy, con un originale telaio a traliccio, disponibile in tre tinte differenti e con motore da 250 o 500 W, monta cerchi da 16 pollici plus o 20 pollici ed è disponibile ad un prezzo di listino che parte da 1.252 euro, usufruendo del bonus mobilità appena varato dal Governo, per favorire gli spostamenti in città con mezzi non inquinanti e che non creano traffico e assembramenti.

Moto Parilla lancia la Trilix, e-bike molto comoda per i percorsi urbani e facilissima da ripiegare per essere trasportata sui treni, sulla metro o sui pullman, o ancora nel baule dell’auto. La bici elettrica pieghevole della Casa italiana è molto leggera, pesa infatti 19.5 kg, ed è richiudibile in maniera molto semplice e veloce. È dotata pure di rotelline che permettono ai possessori del mezzo di trascinarlo, tenendolo dal sellino. Il motore garantisce fino a 120 km di autonomia, niente male per gli spostamenti, anche fuori dalla città.

La Trilix dispone di differenti elementi che attraggono la clientela, tra questi ad esempio ci sono sellino e forcella ammortizzati, porta Usb per ricaricare il telefono e display Lcd. I colori disponibili sono Pearly White, Metallic Orange e Matte Black. Lo sconto del 20% è disponibile per chi acquista la bici elettrica direttamente dal sito di Moto Parilla, entro il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda i prezzi, la Classic passa da 2.190 a 1.752 euro, la Tecno da 2.295 a 1.836 euro. La variante Pratica, top di gamma, si può acquistare a meno di 2.000 euro, esattamente 1.904 euro o, per la 500 W, a 1.984 euro. Ricordiamo tra l’altro che, oltre alla grande promozione proposta dalla Casa produttrice, è attivo il bonus mobilità (scopri come richiederlo) e quindi il Governo rimborserà il 60% della somma spesa per l’acquisto della bici (fino a un massimo di 500 euro). La Trilix quindi potrebbe essere disponibile a prezzi molto convenienti, che partono da 1.252 euro, quasi mille euro in meno rispetto a quelli di listino. Si tratta di un prodotto molto interessante, quanto la bici elettrica in grado di trasportare fino a 158 kg di carico, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi.