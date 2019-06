Toyota e Subaru alleate per i nuovi suv elettrici

editato in: da

L’epoca che stiamo vivendo, per quanto riguarda il settore delle auto, mira sempre più alle motorizzazioni alternative.

Le vetture elettriche in primis sono la nuova scelta e la novità per quanto riguarda la mobilità del futuro, ecosostenibile e mirata ai bassi consumi. Sempre più brand si lanciano nel mondo delle motorizzazioni alternative e creano delle partnership utili allo sviluppo di questi nuovi veicoli a zero emissioni. Tra queste oggi parliamo di Subaru e di Toyota, che hanno recentemente avviato una collaborazione con l’obiettivo di creare insieme delle auto elettriche nuove, di medie e grandi dimensioni. In pochi anni questo accordo porterà al lancio commerciale di differenti progetti innovativi.

Toyota controlla già il 16% della società Subaru, le due realtà collaborano e iniziano realizzando un nuovo pianale per le auto elettriche che verrà utilizzato come base per la creazione e produzione di un nuovo suv a zero emissioni che entrambe le Case giapponesi lanceranno sul mercato. Ma non solo, successivamente al debutto del suv, entreranno in gioco anche altri modelli, sempre prendendo come base la stessa piattaforma e, nei prossimi anni, potremo assistere al rinnovamento di tutta la gamma sia di Toyota che di Subaru, entrambe le Case nipponiche vogliono sfruttare la richiesta sempre in aumento di auto elettriche, cavalcando l’onda.

I costi di progettazione saranno ridotti grazie alla collaborazione di Toyota e Subaru nello sviluppo di nuovi veicoli elettrici, oltre al fatto che aumenterà la redditività, in questo modo il prezzo finale dei nuovi modelli sviluppati sulla nuova piattaforma delle due realtà giapponesi potrà essere più competitivo. Quello che sappiamo al momento è tutto qui, non abbiamo altre informazioni che riguardano le tempistiche precise di realizzazione delle auto elettriche, anche se sembra che la realizzazione del nuovo pianale sia arrivata ad una fase già avanzata. Nei prossimi mesi i lavori di sviluppo arriveranno alla loro fase finale e quindi sicuramente potremo avere molte informazioni in più.

Proprio pochi giorni fa abbiamo parlato di un’altra partnership importante annunciata dalle due società stesse, un nuovo progetto di cooperazione tra Jaguar Land Rover e Bmw, che hanno deciso di creare un accordo volto alla realizzazione e allo sviluppo dei motori elettrici. Insomma, il futuro del mondo dell’automotive pare essere elettrico.