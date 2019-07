Toyota Prius, il tetto ad energia solare aumenta l’autonomia

editato in: da

Nuova Toyota Prius, cento chilometri con un litro

Toyota ha deciso di introdurre una novità molto importante alla Prius, l’auto ibrida di maggiore successo al mondo.

Quello che la Casa ha progettato e inizierà ad inserire su queste vetture così tanto apprezzate e vendute sul mercato è un tetto fotovoltaico. Si tratta di una soluzione che sarà in grado di aumentare l’autonomia della macchina di più di 50 km caricando le batterie nel momento in cui la stessa è parcheggiata. Un vero plus di grande importanza, dopo le prime soluzioni adottate.

Toyota infatti, fino a questo momento, ha offerto ai clienti un sistema opzionale sempre basato sui pannelli solari che era in grado di produrre 180 W di corrente al sole e di far funzionare però solo il sistema di climatizzazione della vettura. Infatti, nel caso avesse deciso di utilizzare l’energia accumulata per caricare la batteria di trazione, la quantità minima raccolta avrebbe permesso alla Prius di percorrere si e no 6 km al massimo, quindi un tragitto praticamente nullo e senza senso, soprattutto se pensiamo che l’optional aveva ovviamente un costo aggiuntivo.

Per aumentare quindi l’efficienza della ricarica attraverso i pannelli solari sul tetto della Toyota Prius la Casa ha deciso di stringere un’importante partnership con Nedo e Sharp. Ha inoltre annunciato i risultati dei testi fatti su strada, pubblicandoli insieme alle prime foto fatte. La potenza generata dal nuovo sistema è passata da quel valore di 180 W di cui abbiamo parlato ad un nuovo valore molto più alto di 800 W e l’efficienza di conversione è passata dalla percentuale di 22.5% a oltrepassare il 34%. I livelli sono ottimi e in termini pratici possiamo dire che il nuovo sistema che si ricarica con l’energia solare di Toyota si stima possa aggiungere 44 km aggiuntivi di ricarica a veicolo fermo e 56 km se la vettura invece è in movimento, quindi niente male.

Al momento ancora non sappiamo se effettivamente la Casa deciderà di commercializzare seriamente il sistema e, nel caso, quando lo farà. Quel che è certo oggi è che verrà testato, come confermato da Toyota, nella prefettura di Aichi a Toyota City, sulle strade di Tokyo. Anche Nedo avvierà dei test per poter poi mettere a confronto i risultati con i partner.