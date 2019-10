Tesla Model 3, il Track Mode Package per sfidare le elettriche più potenti

editato in: da

La Tesla Model 3 è l’auto elettrica che ormai tutti conosciamo, prodotta dalla Casa delle zero emissioni più famose al mondo. Famosissima ormai in tutta Europa e anche in Italia, visto che nel Bel Paese può essere ordinata oggi in un’attuale versione top di gamma.

Si tratta della Performance, che ha un prezzo di listino che parte da 64.590 euro. La differenza con la Standard Range Plus nel listino italiano è di circa 15 mila euro, che valgono gli elementi esclusivi della Performance. Nelle ultime ore si parla invece di un ulteriore nuovissimo pacchetto, il Track Mode Package, disponibile per personalizzare al 100% l’auto elettrica, a cui verranno aggiunti quindi degli accessori esclusivi che daranno all’auto un aspetto e un carattere ancora più sportivo e potente. Per Tesla queste caratteristiche sulla Model 3 sono sempre più importanti.

Vediamo nel dettaglio quali dovrebbero essere i nuovi optional inseriti da Elon Musk nella sua vettura di grande successo. Innanzitutto potremmo vedere le gomme Michelin Pilot Cup 2 245/35 ZR20, le stesse che vengono usate dai prototipi delle nuove Tesla Model S e Tesla Roadster, che sono state appena testate, proprio lo scorso mese di settembre, sul famosissimo tracciato del Nurburgring.

Il Track Mode Package di Tesla Model 3 potrebbe essere completato anche dai cerchi in fibra di carbonio inediti e da un innovativo impianto frenante maggiorato. Queste novità dovrebbero essere un’esclusiva per tutti i nuovi esemplari che sono ancora da configurare, chi invece ha già ordinato e comprato la sua Tesla Model 3 Performance molto probabilmente non potrà riconfigurare la vettura con il nuovo allestimento che sarà proposto.

Ricordiamo, e ci teniamo a sottolinearlo, che al momento Tesla non ha rilasciato ancora alcuna conferma ufficiale delle ultime indiscrezioni riguardanti il Track Mode Package, restano solo i rumors su questa possibile espansione della gamma. In ogni caso, il nuovo pacchetto potrebbe davvero rendere il veicolo elettrico ancora più veloce e reattivo su strada.

Tesla è conosciuta per i suoi veicoli dalle ottime prestazioni e per le varie migliorie apportate alle sue vetture per renderle sempre più prestazionali e poter sfidare i modelli di auto elettriche più potenti che ci sono oggi sul mercato. Oggi vuole infatti stare al passo con la concorrenza, soprattutto della nuova Porsche Taycan, poi sarà la volta sicuramente di altre vetture a zero emissioni ancora più potenti, come la Lotus Evija e la Rimac C_Two.