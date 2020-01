Smart oggi è solo elettrica: è la più venduta in Italia

editato in: da

Smart, la nuova generazione esclusivamente elettrica: i prezzi

Lo scorso anno gli italiani hanno scelto più auto elettriche rispetto al 2018, tante le proposte di vetture a zero emissioni realizzate praticamente da ogni brand che si trova sul mercato auto, tra queste abbiamo visto Smart, che oggi è solo elettrica.

I cittadini del Bel Paese che lo scorso anno hanno scelto la mobilità a zero emissioni acquistando una nuova Smart sono stati 2972, ecco perché la piccola ma confortevole city car si è confermata la reginetta del mercato delle auto elettriche in Italia nel 2019. Confrontando tutti i dati dettagliati del 2018 e 2019 possiamo parlare di una grandiosa crescita che, in punti percentuali, si attesta al 144.8% (nel 2018 le unità immatricolate sono state infatti 1214).

Durante lo scorso anno in Italia le auto elettriche immatricolate in tutto sono state 10.661, Smart rappresenta il 27% del totale, questo significa che praticamente un’auto elettrica su quattro di quelle distribuite nel Bel Paese è una Smart. La EQ FourTwo è il modello più venduto, ha distribuito lo scorso anno 2359 unità e rappresenta da sola il 22% del mercato. I clienti italiani che invece hanno preferito comprare la stessa vettura ma a quattro posti, la FourFour, sono in tutto 631.

Maurizio Zaccaria, Smart & Innovative Sales Senior Manager Italia, ha dichiarato: “La mobilità elettrica parte dalle città e oggi Smart, grazie alle tradizionali doti di funzionalità, unite ai valori della guida a zero emissioni, ne è la migliore interprete. Per Smart l’Italia è sempre stata uno dei mercati più importanti a livello globale, e i risultati ottenuti lo scorso anno, con una richiesta di vetture superiore alla nostra disponibilità, sono la dimostrazione che, in questa grande trasformazione del Marchio, siamo riusciti ancora una volta a conquistare il cuore degli italiani”.

Abbiamo già parlato lo scorso anno della nuova generazione di Smart e della scelta della Casa di proporre sul mercato la city car esclusivamente con motorizzazione elettrica, sia a due che a quattro posti. La nuova generazione a zero emissioni prevede quattro versioni differenti: Pure, Passion, Pulse e Prime. I prezzi di listino partono da 25.000 euro per il modello ForTwo, 25.649 per la versione a quattro posti ForFour, e infine si arriva a 28.394 con la Smart EQ ForTwo Cabrio.