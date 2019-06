Skoda Scala G-Tec, la nuova proposta a metano

editato in: da

Skoda Scala, arriva anche la versione a metano

Skoda Scala è l’ultima proposta della Casa, arrivata solo poco più di un mese fa sul mercato e già piena di novità.

Dopo così poco tempo infatti l’offerta commerciale è stata arricchita ulteriormente andando ad aggiungere alle versioni già presenti sul listino anche il 1.0 TSI con una potenza di 95 Cv e cambio manuale a 5 rapporti. Nuove anche la versione Ambition del 1.0 TSI con 115 Cavalli e disponibile anche in abbinamento alla trasmissione automatica DSG a 7 rapporti. Inoltre è possibile ordinare anche la nuova Skoda Scala con il 1.5 TSI in grado di erogare 150 Cv di potenza e abbinato alla trasmissione manuale. Ne abbiamo parlato proprio solo qualche giorno fa in un articolo.

In quell’occasione abbiamo sottolineato tutte le novità di Skoda e di quello che è successo ai nuovi modelli di grande successo Octavia, Karoq, Kodiaq. Oggi torniamo a parlare della new entry e in particolare della nuova versione Skoda Scala G-Tec, che aggiunge la motorizzazione a metano, ampliando quindi la gamma dei modelli a gas naturale dei marchi del Gruppo Volkswagen, che crede molto in questa tipologia di alimentazione alternativa.

L’auto sarà in vendita entro il quarto trimestre dell’anno ed è stata presentata a Berlino ai CNG Mobility Days 2019. La vettura sarà equipaggiata con il motore a tre cilindri 1.0 in grado di erogare 90 cavalli di potenza. C’è un piccolo serbatoio di riserva di benzina che permette di raggiungere una stazione di rifornimento per riempire le tre bombole di bordo che sono state posizionate sotto il vano bagagli e sotto i sedili posteriori, possono essere caricate con 13.8 kg di metano assicurando alla nuova Skoda Scala G-Tec 410 km di autonomia che, insieme ai 220 del benzina, sono in tutto in media 630 km per doppio pieno.

La nuova soluzione a metano di Scala quindi amplia la gamma della cinque porte versatile della Casa che oggi in Italia è già disponibile in ben 17 versioni differenti, con prezzi di listino che partono da 21.760 euro. Skoda continua a proporre novità su tutti i modelli di maggiore successo oggi sul mercato e offre alla clientela una varietà di occasioni imperdibili che i clienti non fanno altro che apprezzare in maniera crescente.