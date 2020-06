Lo scooter con batteria estraibile e zero manutenzione

editato in: da

NIU, in arrivo in Italia i nuovi scooter elettrici: i prezzi

Si chiama Silence S02 Low Speed, il nuovo veicolo a due ruote e zero emissioni, realizzato a Barcellona e creato dal costruttore per i nuovi bisogni di oggi e le necessità di movimento degli utenti soprattutto in città, dopo il periodo di lockdown a causa dell’emergenza Covid-19.

Questo nuovo scooter elettrico è stato pensato e progettato per tutte quelle piccole attività locali che si occupano di consegne a domicilio, che sono aumentate in quest’epoca di emergenza sanitaria. Tantissimi infatti i ristoranti, i bar e i negozi che portano i loro prodotti direttamente a casa ai clienti e che stanno tornando solo ora alla normalità pre-Coronavirus, ma continuano a garantire il servizio per chi non se la sente di rischiare assembramenti, che sono ancora vietati.

Il nuovo scooter elettrico Silence S02 Low Speed è molto simile alle piccole due ruote a zero emissioni che vengono già usate in molte grandi città dalle flotte di sharing, la sua base tecnica quindi è stata già collaudata con successo ed è in grado di offrire affidabilità di elevato livello. Oltre alla sicurezza e alla comodità del mezzo, si aggiunge anche la bassa manutenzione di cui ha bisogno questo scooter elettrico, che obbliga gli utenti a fare solo delle revisioni periodiche ed eventualmente a sostituire i freni e gli pneumatici, se necessario.

Silence S02 Low Speed monta un motore elettrico da 1.500 Watt e viaggia alla velocità massima consentita di 45 km/h; è necessario essere in possesso della patente AM per poterlo guidare. Dispone di una batteria da 2 kWh che garantisce fino a 55 km di autonomia. La peculiarità unica di questo mezzo è l’accumulatore estraibile, si può portare a casa come un trolley e procedere alla ricarica, è facile da trasportare perché dotato di un piccolo carrello con le ruote. Senza batteria il peso dello scooter elettrico è di 89 kg e la sua capacità di carico 170 kg.

Oltre ad essere elettrico, lo scooter è connesso e si può gestire attraverso un’app per smartphone. Per quanto riguarda i costi di utilizzo, caratteristica che interessa parecchio, si parla di circa 60 centesimi ogni 100 chilometri. Silence S02 Low Speed debutterà sul mercato europeo, e quindi anche in Italia (sfidando gli scooter elettrici più venduti nel Bel Paese, gli Akoll), durante l’estate e il suo prezzo di lancio sarà di 3.600 euro.