La ricerca ci sconvolge: il diesel è meno inquinante dell’elettrico

Parliamo sempre più spesso di auto elettriche e mobilità ecosostenibile, ma forse c’è qualcosa in più che dovremmo sapere.

Di recente infatti è stata pubblicata una notizia sconvolgente che sostiene che, con le giuste considerazioni e il coinvolgimento degli automobilisti con il loro stile di guida, allora il diesel potrebbe davvero essere meno inquinante rispetto al motore elettrico. È l’Istituto di Ricerca di Monaco di Baviera ad aver reso noto un report attraverso il quale sono state messe a confronto una Tesla Model 3 e una Mercedes C220d, due auto molto conosciute a livello globale e che emettono meno CO2 rispetto a molte concorrenti.

Facendo un’analisi e prendendo in considerazione un ampio contesto, allora dobbiamo assolutamente pensare sia al consumo dell’energia elettrica, che di carburante, sia a quello delle batterie e, non per ultimo, anche ai costi di produzione industriale. Facendo i conti di tutto quindi la scoperta è che la Tesla Model 3 inquina di più della Mercedes C220d. Il fatto è che l’auto elettrica più famosa al mondo emette una quantità di CO2 compresa tra 155 e 188 g/km mentre la Mercedes non supera i 141 grammi per ogni km percorso.

Un punto su cui comunque ha posto l’attenzione il centro studi è che questo discorso non può essere fatto a livello globale, cambia in base al Paese di riferimento e dipende infatti dal costo dell’energia elettrica in ogni territorio. In supporto a questa notizia arriva anche uno studio dello scorso anno condotto dal Professore Carlo Beatrice, che è giunto alle stesse conclusioni, solo sottolineando che non tutti i motori delle auto elettriche inquinano di più dei diesel.

La prima differenza sostanziale da fare è tra due tipologie di motorizzazioni elettriche, il BEV, Battery Electric Vehicle, montato sui veicoli mossi da motori elettrici alimentate da batterie a ioni di litio, il FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle, alimentato invece con energia elettrica generata da celle a combustibile a sua volta alimentate da idrogeno e ossigeno.

Tra queste due tipologie di motore, il primo non è ecosostenibile, infatti le batterie a litio oggi non sono ancora tra le più sicure, sia per quanto riguarda i luoghi di produzione che sul tema dello smaltimento dei prodotti esausti. Secondo il professore inoltre: “La tecnologia dei motori elettrici non potrà sostituire o mandare in pensione quelli a combustione”.