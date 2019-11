Il primo veicolo antincendio alimentato a metano

editato in: da

FPT Industria progetta, produce e commercializza motori industriali, tra cui il suo N60 NG di FPT Industria, che oggi ha fatto un ulteriore passo avanti e sarà il primo motore ecosostenibile ad equipaggiare un veicolo antincendio, che sarà alimentato a metano, il Magirus Compact.

La nuova serie di veicoli antincendio Innovative Drive Line (iDL) di Magirus, di cui fa parte anche il mezzo di cui stiamo parlando, sfrutta tutti i vantaggi di FPT Industrial nel settore dei propulsori alimentati con carburanti alternativi per realizzare veicoli antincendio ecologici. Questo è il primo motore per mezzi antincendio alimentato a gas naturale compresso, è già in produzione.

Il nuovo veicolo a metano offre una soluzione pratica ai Vigili del Fuoco che vogliono utilizzare veicoli municipali più sostenibili. Il Magirus Compact in questione ha un’autonomia fino a 300 km di percorrenza o fino a 4 ore di funzionamento della pompa. L’impianto a gas è chiaramente conforme a tutte le più recenti norme di sicurezza. I vantaggi in termini di riduzione delle emissioni di NOx e CO2 sono notevoli.

Si può usare il gas naturale anche per l’impianto di riscaldamento della cabina, integrando un generatore di idrogeno, ventilatori e altri dispositivi di soccorso alimentati a batteria. FPT Industrial e Magirus si sono quindi unite per creare questo nuovo modello, il primo mezzo antincendio al mondo alimentato a metano. Sono riusciti a creare una macchina sostenibile, potente e a basse emissioni, per andare incontro alle nuove esigenze e alla domanda sempre crescente di enti locali e organizzazioni pubbliche, che cerano soluzioni che non danneggino l’ambiente e lo rispettino.

FPT Industrial ha una lunga esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di motori a gas naturale. Ormai sono passati più di 25 anni dal momento in cui l’azienda è diventata pioniere di questa tecnologia e oggi ha prodotto più di 50.000 motori alimentati a metano. I camion e gli autobus a metano in circolazione con i marchi IVECO e IVECO BUS sono circa 28.000 oggi e rendono CNH Industrial leader europeo assoluto in questo settore. Altri brand all’avanguardia nell’utilizzo del metano per veicoli off-road sono anche New Holland Agriculture e CASE Construction Equipment.