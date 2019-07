Il più grande veicolo elettrico al mondo

editato in: da

eDumper: il veicolo elettrico più grande al mondo

Siamo nell’era delle mille attenzioni per la salvaguardia dell’ambiente, delle lotte per l’ecosostenibilità.

In queste sfide entrano a far parte anche le Case automobilistiche che propongono sempre più veicoli ibridi, elettrici e a basso impatto ambientale. Quello che vediamo oggi è stato definito il mezzo di trasporto elettrico più grande presente in tutto il mondo. Si chiama eDumper ed è un vero e proprio mostro che pesa 110 tonnellate e che è stato creato dalla Huhn Schweiz AG e che in questo momento è già operativo in Svizzera, precisamente tra le montagne di Biel.

La capacità di questo veicolo eccezionale può essere paragonata a quella di ben sette Tesla Model S 75Ds messe insieme, eDumper infatti integra un pacco batterie gigantesco da 4.5 tonnellate e 600 kWh. È in grado di sprigionare una potenza di 590 kw e 9.500 Nm di coppia, questo permette al veicolo elettrico più grande del mondo di trasportare fino a circa 60 tonnellate di materiale in un solo viaggio. Oltretutto il mezzo è dotato di un sistema di rigenerazione particolare in grado di attivare la retromarcia nel momento in cui il guidatore tocca il freno.

La frenata diventa sempre più intensa e l’accumulo di energia elettrica all’interno del pacco batterie aumenta sempre più all’aumentare del peso del veicolo. Lucas Di Grassi, vincitore del campionato del mondo di Formula E nel 2017, ospite d’onore, ha dichiarato: “Avevamo con noi 75 tonnellate di roccia e siamo partiti con il 90% di carica, da lì ci siamo fatti strada fino alla cima. Una volta arrivati avevamo l’80%, rifatto il carico (di altro materiale) siamo tornati indietro in discesa e recuperato con questo sistema l’8%, così al punto di partenza avevamo l’88% – il che è fantastico”.

In ambito di riduzione dei consumi e delle emissioni i dati che possiamo fornire sono davvero incredibili. Il combustibile risparmiato è pari a 50.000 litri di diesel ogni anno e il CO2 emesso nell’ambiente si riduce di circa 1.3 milioni di kg, è sorprendente. eDumper è il veicolo elettrico più grande al mondo, non è sottoposto ad alcun particolare limite ed è un mezzo da cantiere eccezionale e, con le sue ruote alte 1.8 metri, è perfetto per arrampicarsi su salite con un grado di inclinazione fino al 13%.