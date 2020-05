Peugeot presenta la sua gamma di esclusive e-bike

editato in: da

Peugeot lancia sul mercato la sua nuovissima linea di e-bike, biciclette molto versatili, adatte sia per gli spostamenti in città che per le gite fuori porta, pratiche e comode per tutti. Una gamma di modelli completa e varia per ogni utilizzatore interessato.

Siamo nell’era delle e-bike, dei monopattini elettrici e di tutti i mezzi che fanno parte di quella categoria definita di micromobilità alternativa a zero emissioni. Complice è anche il Bonus Mobilità, abbiamo scritto poco fa le linee guida per richiederlo, che rimborsa coloro che acquistano uno di questi veicoli green e comodi per districarsi nel traffico urbano.

Un’idea che ha preso forma immediatamente alla fine del lockdown causato dal Coronavirus, per incentivare una tipologia di mobilità a zero emissioni, in grado di contrastare quindi l’inquinamento atmosferico e il traffico urbano, due fattori che, durante la ‘quarantena’ avevano raggiunto i minimi storici degli ultimi anni. Tanti sono i brand che si stanno spingendo nella realizzazione di nuove gamme di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, abbiamo appena visto ad esempio i veicoli green lanciati da Bmw.

Ora è la volta di Peugeot, lo stile delle bici è firmato dal Design Lab della Casa e vengono assemblate nello stabilimento Cycleurope di Romilly sur Seine (Aube). Con la gamma di e-bike, Peugeot va ad affiancarsi ad un’offerta globale di mobilità elettrificata a 360°. La bicicletta urbana e compatta Peugeot eLC01 è irresistibile con il suo stile Neo-Retro. La batteria da 400 Wh offre un’autonomia che può arrivare fino a 70 km. La eC02 è anch’essa ideale per la città, ma con linee contemporanee. La batteria da 300 Wh consente un’autonomia fino a 80 km (110 km con una batteria da 400 Wh).

Le bici Peugeot eT01 D8 ed eT01 Sport sono da trekking e versatili, disponibili con telaio “sportivo” o “misto”. La batteria da 400 Wh garantisce un’autonomia fino a 110 km. La bici Peugeot eT01 FS PowerTube, infine, ha una batteria integrata che esalta lo stile raffinato che la caratterizza. Le sospensioni posteriori e anteriori permettono di affrontare tutti i dislivelli. La batteria da 500 Wh offre un’autonomia fino a 130 km.

Ogni bicicletta Peugeot, elettrica o no, si adatta al suo utilizzo: città, fuori città, su ogni tipo di terreno, per ogni tipologia di ciclista. Tutti i modelli sono acquistabili online. Per fare qualche esempio di prezzo possiamo dire che la eLC01 Legend costa 1.449 euro, la eC02 City 1.799 euro con batteria da 300 Wh, la eT01 Trekking D8 e Sport 2.299 euro e la Peugeot eT01 FS PowerTube 3.699 euro.