La nuova Jeep Renegade con tecnologia ibrida sarà svelata a Parigi

Nei mesi scorsi, in occasione dei più importanti eventi automobilistici, abbiamo visto la nuova Jeep Renegade Hybrid Plug-in.

Oggi si svela invece negli Champs-Elysées di Parigi, sarà esposta infatti fino al 25 settembre in occasione dell’evento Playground dedicato all’affinità del marchio con lo sport, attraverso collaborazioni prestigiose, come quella con la Ligue National de Basket, la JeepELITE e la World Surf League. La Jeep Renegade PHEV esposta è nella configurazione Trailhawk, con elementi distintivi che danno forte personalità all’auto e che, allo stesso tempo, garantiscono il rispetto dell’ambiente urbano grazie all’assenza di emissioni di CO2 in modalità full electric e all’autonomia di 50 km dichiarata.

La nuova Jeep Renegade ibrida combina il motore GSE turbo benzina da 1.3 litri con un motore elettrico posto tra le ruote posteriori e alimentato da batterie che si ricaricano sia alla presa di corrente che durante la guida. La combinazione delle due tipologie di propulsione garantisce alte prestazioni e un ottimo piacere di guida. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in sette secondi circa, la velocità massima in modalità elettrica è di 130 km/h e le emissioni sono inferiori ai 50 g per ogni km percorso. Il tutto per una potenza combinata compresa tra i 190 e i 240 cavalli, a seconda della versione scelta.

La Jeep Renegade PHEV offre una plancia esclusiva e un sistema Uconnect HD da 8,4’’. La modalità ibrida ottimizza la potenza per ridurre i consumi di carburante. Motore a combustione interna e motore elettrico lavorano insieme a seconda della tipologia di fondo stradale, con fasi di recupero energetico in frenata. Nella modalità eSave invece il motore a combustione interna può mantenere la carica della batteria o ricaricarla durante la guida e infine nella modalità elettrica l’autonomia in full electric è di circa 50 chilometri.

L’auto mostra un nuovo display TFT a colori da 7’’ con informazioni quali ad esempio l’autonomia in modalità elettrica, i livelli di carica, la percentuale di potenza e altro. Il brand Jeep è pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie e oggi, dopo quasi 80 anni di storia, apre il nuovo capitolo dell’elettrificazione, lanciando i modelli con tecnologia ibrida plug-in, con riduzione dei consumi e delle emissioni.