La nuova gamma di E-bike Ducati

editato in: da

Se la parola “Ducati” vi fa venire in mente solo motociclette, siete in errore. La casa di Borgo Panigale, infatti, da qualche tempo produce e commercializza anche delle bici a pedalata assistita. Capaci, esattamente come le sue moto, di attirare le attenzioni di pubblico e critica di settore.

Così, dopo il successo della Mig-RR, prima e-bike del costruttore emiliano, Ducati torna a collaborare con Thok Ebikes per lanciare una linea completa di biciclette con batteria e pedalata assistita. La presentazione è avvenuta nel corso Ducati World Premiere 2020, evento nel corso del quale tecnici e ingegneri della casa di Borgo Panigale hanno svelato i modelli che arriveranno sul mercato dal prossimo gennaio.

Nello specifico, la nuova gamma di bici a pedalata assistita griffate Ducati si compone di tre diversi modelli, che vanno a coprire altrettanti segmenti di mercato. Segno che lo storico marchio motociclistico italiano ha intenzioni piuttosto serie, nel settore: l’obiettivo è quello di arrivare sul mercato con una gamma completa, capace di accontentare anche le esigenze dei clienti e dei ciclisti più esigenti.

Ducati Mig-S, caratteristiche e prezzo

Il modello “entry-level” è la Ducati Mig-S, versione “economica” della Mig-RR dalla quale eredita il telaio idroformato. Le similitudini tra i due modelli sono molteplici, anche se la componentistica utilizzata sul modello S è di livello leggermente inferiore. La forcella è una Marzocchi Bomber Z2 mentre l’ammortizzatore posteriore è un Flox Float TPS. La Ducati Mig-S monta un cambio Sram SX a 12 rapporti, con freni Guide T a quattro pistoncini. La batteria, montata al di sotto del tubo obliquo come sulla RR, è una Shimano E8000 da 504 Wh. La livrea, infine, è realizzata da Aldo Drudi (lo stesso che disegna caschi e tute per Valentino Rossi). Il prezzo della Ducati Mig-S è di 4.699 euro.

Ducati e-Scrambler, caratteristiche e prezzo

Se il nome vi suona familiare, non avete le traveggole. Questa e-bike, infatti, è ispirata ai celebri Scrambler della casa di Panigale, solo che dovrete utilizzare (anche) i pedali per muovervi. La e-Scrambler è sicuramente la più versatile tra le bici a pedalata assistita presentate da Ducati nel suo World Premiere 2020: adatta sia per essere utilizzata su piste ciclabili cittadine, sia per percorsi sterrati, questo modello monta una batteria Shimano E-7000 da 405 Wh, un cambio Sram NX a 11 velocità e una forcella Suntur XCR 34. Non mancano poi accessori come un portaborse laterale e fanaleria anteriore e posteriore (necessaria per girare in città). Il prezzo della Ducati e-Scrambler è di 3.699 euro.

Ducati Mig-RR Limited Edition

Versione derivata dalla prima Mig-RR prodotta, è stata realizzata solo in 50 esemplari e, come si potrà facilmente immaginare, ha un prezzo di listino più elevato rispetto alle altre bici a pedalata assistita Ducati. Il telaio in alluminio della Mig-RR Limited Edition ospita la forcella Ohlins RXF36 (con escursione di 170 mm), mentre al posteriore troviamo l’ammortizzatore TTX prodotto sempre dal costruttore svedese (escursione di 160 mm) e capaci di assorbire anche le peggiori asperità stradali. La Mig-RR Limited Edition monta un cambio wireless a 12 rapporti Sram X01, mentre i freni sono degli Shimano Saint a 4 pistoncini. La batteria, realizzata dallo stesso produttore giapponese, è la E8000 da 504 Wh, che garantisce una potenza di 250 Watt e una coppia di 70 Nm. Il prezzo della Ducati Mig-RR Limited Edition è di 6.250 euro.

Disponibilità bici Ducati a pedalata assistita

Le bici Ducati presentate al World Premiere 2020 possono essere già acquistate sullo store online della casa di Borgo Panigale. La spedizione avverrà a partire da gennaio 2020.