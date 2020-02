Novità per Tesla: l’annuncio arriva da Elon Musk

editato in: da

La Casa californiana ha intenzione di migliorare l’efficienza dei più importanti modelli conosciuti in tutto il mondo, è lo stesso Elon Musk ad annunciarlo sul web, parlando di un aggiornamento al software e di lievi modifiche all’estetica.

Il canale di comunicazione preferito dell’eclettico Ceo di Tesla, come ben sappiamo, è da sempre Twitter. E infatti ha usato proprio questo social network per annunciare le novità che verranno apportate ai modelli di punta della Casa delle elettriche più famose al mondo. Saranno le Model S e Model X a vedere i nuovi elementi aggiunti, le auto così vanteranno un’autonomia più elevata grazie ad un aggiornamento software Over-The-Air.

In particolare vedremo un grandioso aggiornamento della versione Long Range della berlina, che porterà ad un livello di autonomia molto avanzato di 628 km di percorrenza fattibili con un solo pieno di energia, rispetto ai 600 km di autonomia precedenti. Per quanto riguarda invece la versione Long Range di Tesla Model X, il suv iconico del brand californiano, l’autonomia passa a 565 km percorribili con una sola ricarica, a fronte dei 528 precedenti. I nuovi dati che sono stati dichiarati sono calcolati in base al ciclo di omologazione statunitense Epa, Environmental Protection Agency.

Sono state apportate, come infatti ha appena annunciato Elon Musk sul social network, delle piccole modifiche sia alla Model S che alla Model X, per poter migliorare l’efficienza aerodinamica delle due elettriche di grande successo. Alle auto sono stati aggiunti ad esempio dei nuovi pneumatici e degli inediti cerchi in lega. L’autonomia è comunque rimasta invariata, nonostante queste modifiche, perché il software non è ancora stato in grado di rilevare le novità introdotte. Ma il problema sarà risolto a breve, con l’introduzione appunto del nuovo annunciato software. Basteranno pochi click per aggiornare il tutto.

Sulla Model S nella versione Long Range tra l’altro, secondo alcune indiscrezioni, sta per essere inserita una nuova batteria più capiente, che raggiungerà i 120 kWh (rispetto ai 100 attuali) e che permetterà all’auto elettrica di arrivare anche a raggiungere 800 km di autonomia. Tesla è da sempre una realtà in continuo progresso e non smetterà di crescere, Elon Musk ha ancora grandi progetti.