Nissan svela un nuovo motore elettrico evoluto

Nissan è stata tra le grandi protagoniste del Consumer Electronic Show 2020 di Las Vegas. Dal suo padiglione, il produttore giapponese ha mostrato alcune delle tecnologie che saranno montate a bordo dei suoi veicoli nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Tra queste c’è anche il Nissan e-4Orce, motore elettrico di nuova generazione che dovrebbe garantire uno stile di guida più sicuro, più bilanciato e, allo stesso tempo, più sportivo. Come indica il suffisso “4Orce” (si legge “force”, forza in inglese), il sistema di trazione elettrica messo a punto nelle segrete stanze del produttore nipponico è caratterizzato da un’elevata potenza che, però, il guidatore potrà facilmente controllare grazie ai vari dispositivi di sicurezza disponibili.

Il Nissan e-4Orce, infatti, si compone di un doppio motore elettrico a trazione integrale All-Wheel Control, che garantisce un maggior controllo sia sulla coppia erogata, sia sulla potenza sprigionata dai due propulsori (uno montato sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore). L’utilizzo della frenata rigenerativa sia all’anteriore sia al posteriore riduce il rollio e il beccheggio delle auto elettriche Nissan, rendendo così più stabile e fluida la marcia. La gestione intelligente della trazione, invece, fa sì che le ripartenze siano meno brusche anche in caso di traffico congestionato.

“La tecnologia a doppio motore e trazione integrale e-4ORCE – afferma Takao Asami, Senior Vice President Research and Advanced Engineering di Nissan – è sinonimo di stabilità e precisione di manovra, che a loro volta si traducono in una guida più sicura ed esaltante che mai. Questa tecnologia assicura prestazioni eccellenti in curva, una trazione ottimale anche sui fondi sdrucciolevoli e il massimo comfort per tutti gli occupanti”.

Insomma, il nuovo sistema di trazione “Full electric” messo a punto dagli ingegneri Nissan è pensato appositamente per rendere più piacevole l’esperienza di guida sia nel traffico cittadino sia su fondi stradali sconnessi. La trazione integrale, infatti, regola l’erogazione di potenza in base al fondo stradale su cui ci si trova (irregolare, viscido e così via), in modo da rendere più sicura e piacevole la guida.

Il sistema e-4Orce, inoltre, fa sì che anche chi non ha mai avuto modo di guidare un’auto elettrica sia in grado di gestire al meglio il veicolo, potendo contare su tecnologie e dispositivi di sicurezza di ultima generazione. Le auto dotate del sistema di trazione elettrica presentato al Consumer Electronic Show 2020, infatti, saranno più stabili e affidabili anche nelle manovre di emergenza, regalando così una sensazione di maggior sicurezza a chi si trova al volante.