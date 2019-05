Moto elettriche, raddoppiano le vendite

editato in: da

Il mese di aprile vede un grande aumento delle immatricolazioni di veicoli motorizzati a due ruote.

In totale si parla di 26.854 mezzi, rispetto allo stesso mese dello scorso anno si registra una crescita pari all’8.6%. Le moto vedono 12.645 pezzi venduti, con un aumento del 14.6%, gli scooter distribuiti invece sono stati 14.209, la crescita in questo caso è del 3.8%, anche i piccoli cinquantini aumentano, 1.724 le unità vendute e 15.2% la crescita registrata. Il 12% circa dei volumi annuali in Italia sono stati sviluppati solo nel mese di aprile 2019.

Ormai da nove mesi il dato del mercato delle due ruote continua ad essere positivo, e con l’inizio della stagionalità in aprile questo trend si riconferma, molto equilibrato anche tra moto e scooter. La mobilità sostenibile e la passione che anima le scelte dei vari modelli di moto riescono ad essere soddisfatte dall’offerta di due ruote presente sul mercato. Visti gli andamenti di questo periodo, la speranza è che il trend positivo continui a consolidarsi anche nei prossimi mesi e per tutto l’anno 2019. Questo è quanto ha affermato il Presidente di Confindustria ANCMA Andrea dell’Orto.

Per quanto riguarda invece la situazione economica in generale si continua a vedere una grande incertezza e nell’ambito dell’occupazione purtroppo lo scenario non è positivo, nonostante qualche piccolo segno di ripresa. Gli investimenti calano, i dazi fanno diminuire le esportazioni, la fiducia di famiglie e imprese diminuisce e in generale la domanda continua ad essere debole. Dando uno sguardo al settore dell’automotive la situazione non è molto differente, anche se può dare un grande contributo, nonostante i costi di gestione siano penalizzati dai prezzi in aumento dei carburanti.

Il periodo gennaio – aprile 2019 vede il mercato delle due ruote a motore arrivare ad una quota totale di 87.157 veicoli, di cui fanno parte le immatricolazioni di scooter moto. L’incremento è del 14.4% rispetto allo stesso quadrimestre dello scorso anno. Ottimo il risultato delle immatricolazioni, le moto con 39.614 veicoli e un +15,5% e gli scooter con 42.123 veicoli pari al +15,2%. Appena sopra i volumi dell’anno scorso i cinquantini con 5.420 registrazioni e un +2,2%, grazie soprattutto ai mezzi elettrici che, con ’avvio degli incentivi, hanno più che raddoppiato i volumi.