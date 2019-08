Moto elettriche: Curtiss sfida Harley Davidson con Psyche

editato in: da

Eicma 2018, i dettagli della nuova Harley Davidson Livewire elettrica

Curtiss definisce la sua nuova moto elettrica Psyche la sfidante perfetta per la Harley Davidson a zero emissioni.

E sostiene ovviamente che vincerà la battaglia; la nuova Curtiss Psyche è una due ruote dal design unico, ancora oggi non sappiamo molti dettagli, solo che si ispira al personaggio della mitologia greca dal quale infatti prendere il nome. Lo stesso che scatenò un’invidia incredibile da parte di Afrodite, una nuova moto elettrica che sarà la più economica mai prodotta dalla Casa dell’Alabama.

La nuova moto, come il CEO dell’azienda stessa definisce, è stata creata proprio per dare del filo da torcere alla LiveWire di Harley Davidson. Un’inedita due ruote elettrica che vuole contendersi il primato con la moto a zero emissioni prodotta dalla Casa di Milwaukee e vuole riuscire a dominare la scena del segmento delle moto elettriche premium.

Il primo obiettivo della nuova Curtiss Psyche è proprio cancellare la LiveWire di Harley Davidson dal mercato delle moto elettriche. Il prototipo presentato dall’azienda dell’Alabama ha già lanciato la sfida alla sua avversaria, la nuova Psyche verrà venduta con un prezzo di 30.000 dollari, la proposta meno costosa della Casa. I dettagli svelati ad oggi sono veramente pochissimi, sappiamo solo che molto probabilmente le motorizzazioni previste saranno due, una da 36 kW e una da 72. Il suo peso dovrebbe essere di circa 170 kg e la sua autonomia di 260 km.

Per quanto riguarda invece lo stile, la nuova Curtiss Psyche ha inserito alcuni dettagli che abbiamo già visto in altri modelli della Casa, come ad esempio le forcelle e il motore montato sulla parte posteriore. La differenza con le costose sorelle dell’azienda però è che si tratta della prima moto alla quale è stata inserita la nuova batteria a forma di tamburo.

L’idea della Casa è proprio quella di rubare la scena alla Harley Davidson LiveWire, anche il prezzo della Curtiss Psyche è simile, entrambe infatti partono da un listino di circa 30.000 dollari. L’amministratore delegato dell’azienda ha riassunto così la sfida lanciata: “Curtiss Psyche è il pugno che colpirà in pieno la LiveWire, il pugno che Harley Davidson non vedrà arrivare e che la stenderà al tappeto”. L’arrivo sul mercato della nuova elettrica è previsto per il 2021 ma la sfida è già aperta.