Monopattini elettrici, l’unico modello che porta fino a 140 kg

La ripresa dopo il lockdown dovuto alle norme varate per contenere l’epidemia di Coronavirus è iniziata, in maniera molto graduale ognuno sta tornando a rivivere le sue giornate come sempre, con alcuni limiti e nuove regole per non tornare alla “Fase 1”.

Tante sono le attività commerciali che hanno riaperto le porte e che sono pronte ad un nuovo inizio, per recuperare tutto ciò che purtroppo, inevitabilmente, hanno perso in questi mesi di chiusura forzata. In questo clima di ripartenza, abbiamo visto differenti iniziative da parte del Governo e anche a livello territoriale, ad esempio le Regioni hanno deciso di andare incontro ai cittadini per il pagamento del bollo auto, con sconti e proroghe.

Il settore auto lamenta una disattenzione, gli unici “aiuti” citati sinora nel Decreto Rilancio infatti parlano solo di un rifinanziamento dell’Ecobonus, ma non basta, come al momento sembrano non bastare nemmeno gli altri aiuti.

Tra questi c’è il Bonus Mobilità, che permette di ottenere un rimborso del 60% della spesa sostenuta per acquistare una bici o un monopattino (fino a un massimo di 500 euro) per alcune categorie di cittadini. Questo ha scatenato la “mania” monopattini e biciclette elettriche, in queste settimane ne abbiamo viste moltissime nuove, come la e-bike in grado di trasportare fino a 158 kg di carico, parliamo oggi invece del monopattino elettrico che porta fino a 140 kg di peso.

Dopo i brand noti come Segway o Xiaomi, abbiamo parlato anche dei monopattini elettrici di Ducati e molti altri. Ora spunta sul mercato il Go-Smart Monopattino 10″ Eco, modello con motore da 350 W e ruote piene da 10 pollici, con 20 km di autonomia e in grado di andare ad una velocità massima di 20 km/h. Il peso che può trasportare è la caratteristica unica di questo monopattino elettrico, raggiunge infatti i 140 kg: ottimo, considerando che praticamente tutti gli altri mezzi della concorrenza arrivano a 100 kg al massimo.

Si tratta del mezzo perfetto per andare in città, in ufficio o a passeggio, è pieghevole e dispone di un display per monitorare tutte le informazioni di marcia. Il suo prezzo di listino è di 399 euro, quindi con il Bonus oggi si può avere a circa 160 euro, niente male.