La migliore Jeep di sempre sarà elettrica

Jeep Renegade: nei concessionari arriva l’ultima versione

Jeep fa parte del Gruppo Fca, che ad oggi si sta preparando alla grande fusione con Psa, per creare il quarto colosso mondiale del settore automotive. Forse anche grazie a questo è pronta anche a sorprendere il mercato.

Proprio così, perché Jeep pare stia pensando per la prima volta ad un nuovissimo suv elettrico di livello molto avanzato, secondo quanto la Casa stessa ha definito si tratterà del “più green che sia mai stato realizzato”. È lo stesso Christian Meunier, il nuovo presidente Global di Jeep, a rilasciare questa importante dichiarazione, lo stesso infatti è stato intervistato per scoprire quali intenzioni ha sull’elettrificazione della gamma, quali sono i programmi ‘green’ nel futuro di Jeep, in vista della fusione Fca-Psa.

Secondo quanto ha voluto spiegare Meunier, pare che il nuovo suv completamente elettrico realizzato da Jeep sarà anche “la migliore auto di sempre del brand”, che nonostante l’elettrificazione e le nuove tecnologie, non mancherà ovviamene di incarnare quelle che sono le caratteristiche portanti del DNA di Jeep, marchio conosciuto in tutto il mondo per la sua storia di veicoli di successo.

Il presidente Christian Meunier, intervistato da Motoring, ha anche dichiarato: “Nella mia mente non c’è niente di più eccitante che guidare nel silenzio più totale immerso nella natura”, questo sottolinea il grande amore e la passione che oggi mostra di avere il manager nei confronti delle nuove vetture a zero emissioni. La comunità Jeep vedrà l’elettrificazione della line-up innanzitutto in tre mercati molto importanti, considerati la chiave, ovvero la Cina, gli Stati Uniti e ovviamente anche il nostro continente europeo.

La Casa analizzerà i dati e se le vendite andranno bene come Jeep prevede allora in futuro verranno aggiunti anche altri nuovi mercati per il nuovo suv 100% elettrico. Non dimentichiamo che Jeep ha già iniziato il suo grande processo di elettrificazione della gamma, infatti prima di vedere il nuovo suv completamente elettrico, il prossimo anno sbarcherà sul mercato Jeep Wrangler PHEV, veicolo ibrido plug-in con una minima autonomia elettrica. Quest’anno sul mercato la Casa ha già lanciato Jeep Compass e Jeep Renegade con motorizzazione ibrida. Ogni modello di Jeep avrà una variante elettrificata a partire dal 2021.