Mazda3, la pluripremiata giapponese sprigiona 150 cavalli

Si arricchisce ulteriormente il listino della Mazda3. La compatta giapponese, rinnovata a inizio anno sia dal punto di vista estetico sia da quello della dotazione tecnologica, può ora essere acquistata anche con motore ibrido SkyActiv-G da 150 cavalli di potenza, con consumi ed emissioni ridotte rispetto ai modelli oggi in commercio.

La nuova motorizzazione, dunque, è caratterizzata da una maggiore efficienza, nonostante sia capace di regalare una maggiore potenza rispetto al passato. Secondo i dati diffusi dallo stesso produttore giapponese, il motore SkyActiv-G da 2.0 litri e 150 cavalli è in grado di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in meno di 10 secondi (9,1 secondi, a voler essere precisi) e raggiungere la velocità massima di 206 chilometri orari. Il nuovo motore sarà accoppiato sia al cambio manuale a sei rapporti 6MT, sia al cambio automatico a sei rapporti 6AT.

Sul fronte dei consumi e delle emissioni, invece, il propulsore SkyActiv-G 2.0L offre performance migliori del “fratellino” da 122 cavalli. Il merito è dell’innovativo sistema di disattivazione dei cilindri, che aiuta a contenere sia i consumi sia le emissioni di gas nocivi per l’atmosfera. Secondo i dati diffusi dalla casa produttrice giapponese, la Mazda3 ha un consumo di 5.0 litri ogni 100 chilometri nel ciclo combinato ed emissioni pari a 114 grammi di anidride carbonica ogni chilometro percorso. Dati che rendono la Mazda3 compatibile con la direttiva Euro 6d entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2020.

La tecnologia Mazda M Hydrid, inoltre, fa sì che la pluripremiata giapponese sia omologata come veicolo ibrido e possa godere di tutte le agevolazioni fiscali previste dai vari decreti governativi (come l’ecobonus, ad esempio). Non solo: il motore ibrido giapponese di ultima generazione consente alla Mazda3 di circolare in strada anche nei giorni in cui il transito è riservato esclusivamente ai veicoli non inquinanti.

La nuova Mazda3 con motore SkyActiv-G 2.0L da 150 cavalli può già essere ordinata online, mentre arriverà nei concessionari della rete Mazda con qualche settimana di ritardo. Chi vorrà provarla con un test drive prima dell’acquisto dovrà infatti aspettare marzo. Il prezzo di partenza è di 24.700 euro, esattamente 1.000 euro in più rispetto al prezzo di listino della Mazda3 con motorizzazione SkyActiv-G 2.0L da 122 cavalli.