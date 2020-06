Le e-bike Alfa Romeo: qualità tutta italiana

editato in: da

Le e-bike col brand Alfa Romeo

La passione degli italiani per le bici elettriche sta spingendo anche diversi marchi motoristici a rivolgere la loro attenzione verso questo settore come ha fatto Peugeot con le sue e-bike o Ducati.

Non poteva mancare FCA che ha una partnership con la società Compagnia Ducale che produce biciclette legate ai quattro marchi automobilistici: Alfa Romeo, Fiat, 500 e Lancia. Si tratta di mezzi completamente realizzati in Italia da maestri artigiani.

Tra i prodotti presenti in catalogo anche le bellissime e-bike MTB Dolomiti col brand Alfa Romeo ideate insieme al Centro Stile Alfa Romeo.

La e-bike MTB Dolomiti Alfa Romeo montano una parte elettrica Bafang con una batteria da 500 Wh mentre il cambio è uno Shimano SLX a 12. Per quanto riguarda il costo supera i 3 mila euro anche se questo prezzo con gli incentivi per le bici elettriche potrebbe scendere.

Nel catalogo di Compagnia Ducale ci sono anche bici non elettriche, altrettanto belle per design e per qualità.