La Hyundai NEXO fa il record mondiale con un pieno di idrogeno

editato in: da

Record di percorrenza strabiliante per la Hyundai NEXO . Lunedì 25 novembre, a bordo della seconda generazione di veicoli a celle a combustibile Hyundai, Bertrand Piccard (nella foto qui sotto), aeronauta e presidente della Solar Impulse Foundation, è partito dalla stazione di riferimento FaHyence a Sarreguemines (Francia), luogo scelto per la grande attenzione alla mobilità sostenibile da parte della regione francese del Grand Est.

Il giorno successivo è arrivato al Musée de l’Air et de l’Espace (Museo dell’Aria e dello Spazio) di Le Bourget, a 778 km di distanza. Mai prima d’ora un veicolo alimentato a idrogeno prodotto in massa era stato in grado di percorrere così tanti chilometri con un singolo pieno.

Abituato alle grandi sfide, tra cui il primo giro del mondo ininterrotto in mongolfiera e il primo giro del mondo su un aereo ad energia solare, Bertrand Piccard ha potuto portare con sé alcuni passeggeri tra questi il Principe Alberto di Monaco e Bruno Le Maire, Ministro francese dell’economia e delle finanze.

Come primo costruttore di automobili a produrre in massa veicoli a idrogeno, Hyundai si sta preparando attivamente alla mobilità a zero emissioni di domani rispondendo agli attuali cambiamenti del mercato automobilistico e offrendo già oggi la più vasta scelta di powertrain elettrificati.