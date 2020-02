Hyundai svela il suo nuovo concept elettrico

editato in: da

Il 3 marzo sarà il giorno della profezia, per Hyundai. Proprio in questa data, infatti, il colosso coreano toglierà i veli dal suo nuovo concept elettrico. Il cui nome, per l’appunto, è “Prophecy”, profezia in inglese. E, come è semplice immaginare, la scelta del nome non è stata affatto casuale.

Il prototipo che verrà presentato nel corso dell’evento riservato alla stampa di settore, infatti, inaugurerà una nuova stagione per Hyundai. Una stagione che, nei piani dei vertici della casa sud coreana, dovrà essere dominata da linee sinuose e allo stesso tempo aggressive. Un tempo nel quale il concetto di “Sensuous Sportiness” cui Hyundai si richiama trovi finalmente forma e sostanza. Per questo, e molti altri motivi, la casa coreana ha deciso di approfittare del palcoscenico del Salone di Ginevra per mostrare al mondo come immagina il futuro del settore dell’automotive.

A dire il vero, della Prophecy non si sa poi ancora molto. Le poche informazioni che sono filtrate attraverso la “cortina fumogena” alzata da Hyundai parlano di un’auto a trazione elettrica, caratterizzata da un design avveniristico e una bellezza senza tempo, capace di resistere alla “decadenza” del futuro. Per dirlo con le parole di SangYup Lee, capo dello Hyundai Global Design Center, “Prophecy non segue le tendenze, ma accentua una bellezza senza tempo che resisterà al futuro. Il suo iconico design – conclude il progettista coreano – sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi”.

Dall’unica immagine disponibile è possibile ammirare qualche dettaglio in più della Prophecy. Il posteriore, ad esempio, è caratterizzato da ampi passaruota, mentre i gruppi ottici posteriori sono composti da luci led “a pixel”. Non manca, infine, un vistosissimo spoiler montato sul cofano. La concept car elettrica verrà presentata e mostrata il prossimo 3 marzo, nel corso della conferenza di apertura del Salone di Ginevra. Il pubblico potrà invece ammirarla dal 5 al 15 marzo presso il padiglione della casa coreana.

La Prophecy elettrica, comunque, non sarà l’unica grande protagonista Hyundai del Salone di Ginevra. Nel corso della kermesse svizzera il gruppo coreano presenterà anche le nuove versioni della i20 e della i30. Durante la conferenza Hyundai presenterà anche la propria strategia di elettrificazione che, nei prossimi anni, dovrà consentirle di immettere sul mercato decine di modelli a trazione elettrica.