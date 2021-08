Il primo monopattino Helbiz per la vendita, disegnato da Pininfarina

editato in: da

Helbiz presenta il prototipo del suo primo monopattino destinato alla vendita: un modello Made in Italy disegnato da Pininfarina che sarà disponibile a partire dal prossimo anno. A occuparsi dell’ingegnerizzazione dei mezzi sarà Mt Distribution.

Un grande passo in avanti per Helbiz, società di trasporto interurbano italo-americana con sede a New York: a pochi giorni dalla quotazione del suo titolo in borsa al Nasdaq, il brand ha presentato in anteprima mondiale Helbiz One, il prototipo del suo primo monopattino elettrico.

Helbiz One nasce da una collaborazione tra brand internazionali: Helbiz, la società leader nella micromobilità, Mt Distribution, azienda della Motor Valley italiana, e Pininfarina, la design house internazionale che incarna lo stile italiano in tutto il mondo. Proprio il Made in Italy è il fiore all’occhiello del monopattino Helbizz One che spicca per la sua straordinaria eleganza.

Per la prima volta nella storia, una società di micromobilità sharing ha deciso di avviare lo sviluppo di una nuova gamma di monopattini elettrici in Italia, avvalendosi di collaborazioni prestigiosi: un progetto globale con particolare riferimento ai mezzi della micromobilità elettrica green e condivisa in Italia, in Europa e negli Stati Uniti d’America.

Il monopattino Helbiz One rappresenta un vero e proprio simbolo di sostenibilità ecologica: pesa circa 15 kg, è dotato di ammortizzatori anteriori e posteriori, luci e display a LED, indicatori di direzione luminosi integrati, un sistema bluetooth e un’app per smartphone dedicata.

In totale sono tre le modalità di guida da poter scegliere sul primo monopattino prodotto da Helbiz: la Eco, la City e la Sport. Chi fosse interessato all’acquisto, già a partire da oggi, può opzionare il monopattino elettrico sul sito di Helbiz, con la possibilità di prenotare le prime unità: un’esclusiva riservata a tutti coloro che vorranno essere i primi a ottenerlo nella speciale first edition che include l’assicurazione in omaggio.

Il lancio di Helbiz One conferma l’impegno di Pininfarina nella mobilità sostenibile in tutti le sue declinazioni, attraverso il design applicato ai settori più svariati. Pininfarina, a pochi mesi di distanza dall’uscita su strada della hypercar elettrica Battista, dimostra ancora una volta tutta la sua attenzione rivolta ai nuovi trend della mobilità urbana sostenibile.