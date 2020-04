G3 Gocycle, la nuova bici pieghevole da città

editato in: da

Da oggi sul mercato la nuova Gocycle G3, la bici pieghevole pensata per l’utilizzo in città, con pedalata assistita. È in magnesio e molto leggera, il suo peso infatti raggiunge solo i 16.5 kg e la sua autonomia è di 80 km.

Gocycle G3 presenta una batteria con un software proprietario in grado di migliorarne la gestione, la velocità della piccola due ruote pieghevole è autolimitata per l’Europa e arriva ad un massimo di 25 km/h, è possibile raggiungere anche i 40 km/h, ovviamente nei Paesi in cui non vige alcun limite in questo senso. Il motore della bici pieghevole è da 250 watt, progettato da Karbon Kinetics Ltd in esclusiva, società proprietaria del brand Gocycle. Lo stesso agisce sulla ruota anteriore, il cambio Shimano Nexus elettronico a 3 velocità invece sulla ruota posteriore.

Possiamo definirla la bicicletta più evoluta sul mercato per la gestione della pedalata assistita, grazie alla combinazione perfetta di motore, pedali e cambio. Gocycle G3 è dotata di freni a disco idraulici, le ruote pure in magnesio hanno il sistema brevettato di blocco/sblocco Hexlock, il telaio dal disegno a V ergonomico è perfetto per chiunque e si adatta a qualsiasi taglia. Sul manubrio vediamo una luce a led anteriore di sicurezza dotata di 3 livelli di intensità differenti.

Sulla bici appare un display con led che indica la posizione del cambio, lo stato della batteria e i consumi. La gestione è possibile grazie ad un’App ovviamente disponibile sia per iOs che per Android che permette di selezionare molto velocemente e in maniera semplice e intuitiva tutte le funzioni e le modalità d’uso: City, Eco, On-Demand e Custom.

In particolare, la modalità Custom permette all’utente di personalizzare l’uso della G3 e di selezionare quanto sforzo richiedere alle gambe, quando attivare il motore elettrico e quale velocità impostare. Grazie all’ultima versione dell’App sullo schermo dello smartphone vengono riportare moltissime indicazioni sui consumi, l’energia impiegata, i km percorsi e molto altro.

La nuova Gocycle G3 è disponibile in 3 colori: blu elettrico, bianco e nero opaco. È comodissima perché si può trasportare nel PDS (Portable Docking Station). Una volta piegata è possibile bloccarla sul trolley a 4 ruote, queste ultime poi si smontano per fissare il sistema a pavimento o a pagliolo. La bici elettrica pieghevole per la città sarà venduta al prezzo promozionale di 3.400 euro.