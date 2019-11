Salone di Tokyo, ecco la nuova piccola low cost

Toyota presenterà il suo nuovo BEV ultracompatto (veicolo a batteria elettrica) già pronto per la produzione all’evento speciale Future Expo del Tokyo Motor Show 2019, in vista del lancio commerciale pianificato in Giappone nel 2020. La soluzione di mobilità di nuova generazione è progettata per fornire trasporti a breve distanza, limitando l'impatto sull'ambiente.