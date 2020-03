Nuova Honda-e, l’elettrica per la guida urbana

La nuova Honda-e è la citycar elettrica creata per offrire un’esperienza di guida unica in città. Prestazioni sportive, efficienza e reattività sono perfettamente mixate per ottenere una vettura urbana di nuova generazione ottima e che definirà un nuovo standard di riferimento in termini di praticità e agilità nel segmento delle compatte elettriche. Il motore della nuova Honda-e è un elettrico che eroga una potenza di 150 cavalli circa e una coppia di 300 Nm. La sua batteria è tra le più compatte della categoria e consente di ridurre il peso e di avere un’autonomia che supera i 200 km e la capacità di ricaricarsi fino all’80% in soli trenta minuti.