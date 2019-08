Incentivi auto, quali modelli possono usufruirne

Parliamo die di, visto che è sempre più acceso il tema dellasull’acquisto dei modelli tradizionali più diffusi, che non supererà comunque i 500 euro quando prevista, e degliinvece per le motorizzazioni alternative, che abbatteranno i prezzi ancora oggi proibitivi per molti utenti. Il bonus-malus basato sulle emissioni, previsto dalla nuova Legge di Bilancio, subirà comunque delle modifiche, anche se le sue conseguenze sono già abbastanza chiare. Inoltre potranno anche essere lanciateper il nuovo sistema, ma staremo a vedere, visto che comunque si tratta di un meccanismo che si prevede vada avanti fino alUna data in cui ci si aspetta anche di vedere sul mercato più modelli elettrici. Per quanto riguarda gli incentivi, vediamo cosa succederà.